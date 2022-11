El Atlético cumple en Copa ante el Almazán (0-2)

El Atlético agradece el parón por el Mundial después de un último mes en el que se ha despeñado en Europa (fuera de la Champions y de la Europa League) y se ha alejado en LaLiga, pero no dejó que la melancolía se extendiera hasta la Copa del Rey. Era difícil que se diera la sorpresa en el torneo del KO porque la diferencia entre los rojiblancos y el Almazán, conjunto de Tercera, es demasiado grande. El equipo soriano tiene un presupuesto de 150.000 euros, 500 socios, una poblacion de unos 5.500 habitantes y se fue a jugar a Los Pajaritos, el campo del Numancia. El entusiasmo no fue suficiente en un día, en definitiva, de fiesta. En las gradas se escuchó el clásico “sí, se puede”; si le robaban un balón a Joao Félix en el área se celebraba como un gol y si los locales forzaban un córner, para el público parecía que habían pitado un penalti. Pero en el campo el Atlético era muy superior. Simeone no quiso especular, no es momento para bromas y sacó un equipo que podría considerarse titularísimo, con Oblak, Savic, Koke, Griezmann...

El dominio de la pelota de los del Cholo fue abrumador y la cascada de ocasiones, incesante. Koke se encontró con el larguero y Alberto, el guardameta del Almazán, tuvo un par de intervenciones de mérito ante los lanzamientos de Llorente, Joao Félix... Fue Correa el que encontró el camino del gol al aprovechar un rechace en una posición justa, pero que parecía legal, en uno de los pocos partidos del curso que se juega sin VAR. Oblak era casi un espectador más porque el Atlético recuperaba rápidamente la pelota y el encuentro sólo parecía moverse en una dirección, como si se tratara de un “gol regañao” en el barrio. Pero el encuentro no era un juego de niños. El Atlético lo afrontó con la seriedad que requería y el Almazán jugó con orden y fiereza.

Perfectamente replegado, defendió bien el equipo local todo lo que pudo e incluso se estiró después del descanso para que durante un rato se jugara en las dos porterías. El gol de Joao Félix, que resolvió a la perfección una acción colectiva, puso fin a una incertidumbre que en realidad nunca existió. El Almazán vivió una noche histórica con la buena sensación de haber cumplido y el Atlético solventó el encuentro y frenó su caída.

0- Almazán: Alberto (Márquez, min 88), Íñigo (Diego Mateo, 67), Anto, Checa, Víctor, Losi, Dani Martínez (Iraola, min 81), Jesu (Larry, min 67), Plaza, Albitre (William, min 67) y Edipo.

2- Atlético: Oblak, Molina, Savic (Giménez, min 46), Hermoso, Reinildo, Marcos Llorente (De Paul, min 46), Koke, Witsel, Correa (Cunha, min 67), Joao Félix y Griezmann.

Árbitro: Isidro Díaz de Mera Escuderos (colegio castellano-manchego). Amonestó a Plaza, Jesu, Anto, Giménez.

Goles: 0-1 (min 35): Correa. 0-2 (min 63): Joao Félix.

Estadio: Nuevo Los Pajaritos.

Resultados 1ª Eliminatoria de Copa

Barbadás, 0-Valladolid, 2

Manacor, 1-Andorra, 3

Fuentes, 1-Osasuna, 4

Guijuelo, 2-Deportivo, 0

Saguntino, 1-Amorebieta, 0

Olot, 0-Levante, 4

Navalcarnero, 1-Logroñés, 3

Guadalajara, 2-Ponferradina, 1

Utrera, 0-Ceuta, 1

Beasain, 2-Sporting Gijón, 3

Huétor Tajar, 0-Albacete, 3

Racing Rioja, 0-Nástic, 2

Gernika, 0-Leganés, 0 (6-5 en penaltis)

Arenas, 1-Lugo, 0

Sestao River, 1-Racing Ferrol, 0

Autol, 0-Mallorca, 6

L’Alcora, 0-Elche, 3

Coria, 2-Fuenlabrada, 0

Cacereño, 3-Córdoba, 0

Cristo Atlético, 0-Ibiza, 2

Santa Amalia, 0-Villarreal, 9

Rincón, 0-Espanyol, 3

Almazán, 0-Atlético de Madrid, 2

Hoy

Peña Deportiva-Málaga, Quintanar del Rey-Girona, Diocesano-Zaragoza, Manresa-Pontevedra, Gimnástica-Oviedo, Recreativo-Burgos, Hércules-La Nucía, Lealtad-Tenerife, Ibiza-R. Majadahonda; Alfaro-Cartagena, Vimenor-Mirandés, Unión Adarve-Linares, Juventud Torremolinos-Huesca, Joventut Mollerussa-Rayo, Atlético Paso-Murcia, Arnedo-Atlético Baleares y Las Rozas-Eibar (12:00); Cirbonero-Intercity, Algar-Celta y Velarde-Sevilla (16:00); Teruel-Las Palmas (16:30); San Juan-Numancia, Yeclano-Granada, Coruxo-Eldense y Ourense-Alcorcón (17:00); Lleida-Alavés y Utebo-Mérida (18:00); San Roque-Getafe y Real Unión-Cádiz (18:30); Cazalegas-Real Sociedad (19:00); Arenteiro-Almería y Alzira-Athletic Club (21:00).