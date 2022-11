«Déjenme trabajar», la petición de Simeone

«Hablo más con ustedes que con algunos de mis amigos. No sé qué más decirles», asegura el Cholo Simeone antes de enfrentarse al Mallorca en el último partido del Atlético antes del Mundial. Las causas de los problemas del equipo no son fáciles de identificar, pero el conjunto rojiblanco está en uno de los peores momentos desde que lo dirige el argentino.

Los 24 puntos que luce en la clasificación son la cifra más baja con el Cholo a estas alturas de la temporada. Dos menos que el año pasado y ocho menos que hace dos temporadas, cuando los rojiblancos ganaron la Liga.

Hay un dato que se repite y es preocupante. Simeone llevó hacia arriba al Atlético a partir de la defensa, pero esta temporada lleva trece goles encajados en el mismo número de encuentros. Y los datos son iguales para Oblak que para Grbic, un gol encajado por partido.

El esloveno, que ha sido el portero menos goleado de la Liga en cinco ocasiones, ha recibido once goles en once partidos. En 2016, por ejemplo, cuando ganó su primer trofeo Zamora, encajó 18 tantos en toda la temporada.

Ni siquiera las ausencias del esloveno, por un choque en el partido contra la Real Sociedad y por el golpe que sufrió en la cabeza durante el partido contra el Athletic Club sirven de excusa.

Por ahí se desangra el Atlético. Por la defensa, que ya no es tan fiable como era en los primeros tiempos de Simeone. Eso explica los resultados de los últimos 13 partidos de los rojiblancos, en los que suma más derrotas que victorias: cuatro triunfos, cuatro empates y cinco partidos perdidos. Y la situación se agrava en los últimos cuatro encuentros, de los que no ha ganado ninguno. Dos empates y dos derrotas.

«Tenemos que buscar mejorar el trabajo en equipo. Cuando el equipo recibe menos goles es por el trabajo grupal. Y cuando logramos hacer goles es porque el equipo ha logrado equilibrar esas dos facetas, la defensiva y la ofensiva», explica el Cholo.

Las lesiones de Savic y de Giménez, que han podido coincidir en escasas ocasiones, pueden haber afectado a la fiabilidad de la defensa rojiblanca. El uruguayo tampoco podrá jugar en Palma por sanción después de ver la quinta tarjeta amarilla. Igual que Joao Félix.

El Mundial puede ser otra causa de distracción para los jugadores. Aunque Simeone no cree que eso haya influido en la concentración de sus futbolistas. «Cuando me tocó jugar en la selección era una grandísima ilusión poder estar ahí. Hay partidos que tienes que jugar, no me imagino a ningún jugador en medio de un partido imaginándose un partido del Mundial. Me lo imagino compitiendo y jugando su partido», explica el Cholo.

Simeone recurre a las enseñanzas de un antiguo entrenador del Real Madrid para encontrar la paz que necesitan él y su equipo para mirar hacia arriba. «La lectura que hago es trabajar, la famosa frase ‘’déjenme trabajar’' que dijo Zidane. Es normal la crítica, es normal la opinión. Quedar fuera de la Champions como quedamos, fuera de la Europa League como quedamos, genera frustración. Hay que seguir trabajando y tengo la idea clara de lo que quiero y espero que se pueda representar», asegura el Cholo Simeone. Mallorca puede ser el primer paso.