El aviso de Ancelotti a la Liga por los horarios: "A la próxima nos plantamos"

Lo anunció el Real Madrid en su televisión antes del partido en Villarreal, y lo confirmó Carlo Ancelotti después de la victoria frente al conjunto amarillo, donde su equipo tuvo que imponerse al rival y también al cansancio que todavía arrastraba de la batalla del miércoles pasado en el Metropolitano. «Es la última vez que vamos a jugar un partido con menos de 72 horas de descanso, nunca más lo vamos a hacer. Pedimos a la Liga dos veces cambiar el horario de este partido y no hicieron nada. Esta es la última vez», explicaba Ancelotti muy serio. «¿Si no tuvieran ese tiempo de descanso, no se presentarían a jugar?», le preguntaron al técnico italiano: «No nos presentaríamos, eso es», confirmaba.

Ancelotti estaba indignado con la Liga por no haber tenido sensibilidad con los suyos al fijar este encuentro en sábado y no hoy domingo, pero se sentía orgulloso de su plantilla, que lo dio todo para sumar tres puntos más. «Muy orgulloso de este equipo, que no ha tenido mucho descanso y tenía enfrente un rival muy fuerte. Hemos acabado agotados, es normal. Es una victoria que dice mucho de este equipo y del compromiso de esta plantilla», presumía el técnico del Real Madrid. «Este equipo tiene algo especial, tiene carácter y compromiso. Tengo que agradecer el esfuerzo de los jugadores, que ha sido descomunal desde el 3 de enero hasta hoy», añadía sobre el dato de que los blancos han disputado 22 partidos en 71 días en lo que va de año 2025. Una brutalidad que ha culminado con este último esfuerzo con menos de 72 horas entre la vuelta de octavos de Champions ante el Atlético y la visita al Villarreal en la Liga.

«Hemos sido capaces de aguantar el momento difícil, que han sido los principios de los dos tiempos. Luego hemos ido manejando mejor el balón y encontrando las oportunidades: primero los dos goles de Mbappé y luego algunas opciones a la contra en el segundo tiempo», analizaba Ancelotti sobre lo visto en el terreno de juego. Otra vez encajó pronto el Madrid, y de nuevo en un córner, como ante el Betis, pero reaccionó con un doblete de Mbappé, que alcanza los 20 goles en la Liga, a uno de Lewandowski, aunque el polaco tiene dos partidos menos.

Uno de ellos es el que se juega esta noche en el Metropolitano, entre el Barcelona y el Atlético. «Para nosotros era importante ganar hoy primero, y claro que voy a ver ese partido del Metropolitano, pero como aficionado al fútbol, nada más», cerraba el entrenador del Real Madrid, que quería irse al parón de selecciones con una buena dinámica y meter un poco de presión a los otros dos rivales por el título liguero, que se miden este domingo.