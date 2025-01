El balón da paz al Barcelona, que supera sin problemas al Barbastro en Copa (0-4)

Como es costumbre de un tiempo a esta parte, el Barcelona (equipo) tiene que lidiar con lo que pasa en el campo y también con lo que pasa con el Barcelona (club) fuera de él, las polémicas, el ruido, del que a veces es complicado abstraerse. Sí lo logró el conjunto azulgrana en Barbastro, para alivio de Flick y también de Laporta, que en la situación a la le ha llevado su gestión sabe que como los malos resultados se acumulen, estará en una posición complicada.

El Barça superó al modesto equipo oscense al que ya había ganado el año pasado, pero esta vez sin sobresaltos. No era un partido cómodo por el «caso Olmo», por el estado del césped y por el entusiasmo que suelen poner siempre meritorios rivales como el Barbastro, que en esta ocasión se vio sometido desde el arranque. Tuvo que defenderse todo el encuentro y no lograba jugar su baza de ir dando sustos al contragolpe.

El Haddadi, que era el hombre más adelantado, se dio una paliza a correr detrás de pelotas largas, siempre en desventaja contra los centrales, Iñigo Martínez y Araujo, que fue una de las novedades de Flick en su once. El central uruguayo no jugaba desde el pasado mayo, por una lesión, y mostró buen tono en una noche idónea para que impusiera su poderío físico.

El desarrollo del encuentro tampoco dejó ver demasiado a la otra gran apuesta de Flick. Szczesny, fichado tras la lesión de Ter Stegen, ocupó por fin la portería, pero principalmente tuvo que tocar balones con el pie.

El Barbastro plantó una línea de cinco atrás e intentó defender su meta. Dificultó el juego del Barcelona, que no estuvo especialmente fino ni rápido en la distribución, pero no conseguía tener una posesión larga ni apretaba en la salida en busca de una recuperación. Demasiado atrás, se convirtió en un frontón. El Barça le puso a la jornada la intensidad que requería y encontró el camino del gol por alto, a falta de fluidez pese al entusiasmo de Pedri. Ya avisó pronto Koundé con un cabezazo, pero fue Eric García el que acertó la dirección, también con la testa, para lograr el primer tanto. El segundo, de Lewandowski, fue en una acción de directa. El pasador solía ser Pablo Torre y el «9» mandó la pelota a la red con la sien, aunque tocó antes de entrar en el brazo de Óscar Arroyo. El polaco estaba en una posición justa, de tirar las líneas de fuera de juego, lo mismo que en el gol que marcó con el pie al comienzo del segundo tiempo, pero a estas alturas de Copa no hay VAR.

Siguió muy serio el Barça en la reanudación y sentenció con el cuarto gol de Pablo Torre, que castigó un error en el pase del portero Arnau. El susto lo dio Jaime, que tuvo que abandonar el partido en camilla tras perder el sentido por un choque cabeza con cabeza con Iñigo Martínez. Con 0-4 ya sí pudo asomarse más el Barbastro a la meta de Szczesny, sin encontrar el premio del gol.

0-Barbastro (1-5-3-2): Arnau (Méndez, 86'), Israel, Arroyo, Santigosa, Bautista, Sito Barrera, Javito (Manu Castillo, 78’), Jaime (Prat, 54’), Albín, El Haddadi (Gastón, 54’) y Guille Alonso (Jurgi Oteo, 78’).

4-Barceleona (1-4-2-3-1): Szczesny, Koundé (S. Domínguez, 62’), Araujo, Iñigo Martínez (Cubarsí, 62’), Gerard Martín, Eric García, De Jong, Pedri (Gavi, 56’), P. Torre (Toni Fernández, 80’), Fermín y Lewandowski (Ansu Fati, 62’).

Goles: 0-1 (20'): Eric García. 0-2 (31'): Lewandowski. 0-3 (47'): Lewandowski. 0-4 (56'): Pablo Torre.

Árbitro: Isidro Díaz de Mera (Colegio castellanomanchego). Amonestó a Guille Alonso, Lewandowski.

Incidencias: Campo Municipal de Deportes Barbastro.