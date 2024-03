El Barcelona - Nápoles, un partido para Gündogan

Sesenta y ocho minutos. Es el tiempo que han jugado juntos en el Barça De Jong, Gündogan, Pedri y Gavi. Era el centro del campo con el que los aficionados soñaban en verano, pero sólo pudieron coincidir en la segunda jornada de Liga contra el Cádiz. Además, De Jong actuó como central, ni siquiera como centrocampista. Las lesiones durante la temporada han ido rompiendo ese cuarteto y llegados al partido más importante en lo que va de curso, sólo hay sano uno de los cuatro, curiosamente el más veterano, Gündogan, que ha participado en los 40 encuentros del Barcelona este curso, en 34 de ellos como titular.

"Una oportunidad"

El Barça contrató a futbolistas como el alemán para volver a sentirse grande y el encuentro de esta noche es una prueba para saber dónde se encuentra. No es que ganar lo lleve otra vez a la élite continental, pero llegar a cuartos de Champions por primera vez desde 2020 sería dar un paso adelante. "Hace cuatro años que no llegamos a cuartos y es una gran oportunidad. La otra palabra es competir. Estamos preparados y es una oportunidad de oro para demostrar que podemos competir en esta competición después de tantos años de no estar al nivel", explicó Xavi. "Oportunidad" fue la palabra que más repitió en sus 20 minutos de comparecencia.

Un Nápoles mejorado

La superioridad mostrada en la ida de octavos ante el Nápoles, no reflejada en el marcador, y el hecho de jugar en casa ponen al Barcelona casi en la obligación de ganar ante un rival, eso sí, mejorado respecto al encuentro disputado en el Diego Armando Maradona, en el que su técnico, Francesco Calzona, apenas llevaba unos días en el banquillo.

Gündogan, Christensen y...

Gündogan lleva cinco goles en LaLiga, con seis asistencias; y no se ha estrenado en la Champions, competición en la que ha dado tres pases definitivos. Se ofrece siempre e intenta tirar de galones, pero le está costando mandar. Es este un partido para él, aunque no con los acompañantes esperados. Campeón de la última Champions con el Manchester City, el centrocampista estará rodeado de un central reconvertido a mediocentro, Christensen. "Nos aporta en defensa, y también en ataque para presionar", analizó Ter Stegen. Con ellos posiblemente esté una de las sorpresas del curso, Fermín, con opciones para Sergi Roberto o Raphinha, pendiente de su físico.

De la estabilidad a las dudas

En realidad, llega el Barcelona a este momento de una manera distinta a la esperada hace unos meses. Después de ganar la Liga, Xavi se puso como objetivo ser competitivo en Europa. Pero el año de estabilidad ha sido en realidad el de las dudas y los altibajos. Superó la fase de grupos sufriendo en exceso para los rivales que tenía y afronta el primer cruce sabiendo que no va a seguir el próximo verano. Anunciar su marcha fue una medida radical viendo la dinámica en la que estaba el equipo. Los resultados han mejorado desde eso momento, aunque, con la excepción del día del Getafe, a los azulgrana les cuesta un mundo ganar un partido, sea quien sea el rival. Sí defiende mejor en los últimos encuentros. Es básico el funcionamiento colectivo y que el equipo no se rompa en la presión si quieren tener posibilidades.

Lamine Yamal

Eso en el funcionamiento de grupo. En el individual, más que agarrado a Gündogan o Lewandowski, el Barcelona afronta este momento ilusionado por jóvenes como Lamine Yamal y Cubarsí, que están asumiendo un peso que por edad no debería tocarles. Pero Lamine pide la pelota en los momentos calientes y los compañeros le buscan porque saben que es casi el único futbolista de la plantilla con capacidad de desborde. Para ellos dos será una prueba mental. "Les diré que es una oportunidad, que disfruten de jugar la Champions con la edad que tienen, que lo gocen", afirmó Xavi. Y a ellos y al resto de la plantilla, el mensaje del técnico es claro: "Les voy a decir que no tengan miedo, que el miedo no aporta nada".