Barcelona - Osasuna: Flick, entre el descanso y el equilibrio

«Sí, vamos a tener que hacer rotaciones, ya veremos. Sacaremos el mejor equipo posible», dice Hansi Flick. El Barcelona entra en una semana importante antes del parón por los compromisos de las selecciones, con el partido de vuelta de los octavos de la Champions ante el Benfica y el de Liga contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Pero antes, defienden el liderato ante Osasuna en Montjuïc. El conjunto pamplonés fue el primero que logró romper al Barça de la temporada 2024/25. La primera derrota de los azulgrana llegó en El Sadar. «En Pamplona nos presionaron muy bien, también en el uno contra uno, nos costó salir de esa presión», admitió Flick. Los «rojillos» complicaron a los azulgrana con el balón y les encontraron los espacios a la espalda de la defensa adelantada. Hay una parte B en el análisis: el Barça hizo rotaciones ese día, pero puede decirse que fueron extremas, demasiados futbolistas a la vez. Sin Lamine Yamal, Raphinha, Casadó, Balde e Iñigo Martínez, el funcionamiento colectivo sufrió y el Barcelona perdió.

Pedri, Raphinha, Koundé y Cubarsí, con más de 3.000 minutos

Nunca ha hecho Flick tantos cambios al mismo tiempo desde ese día, salvo contra el Barbastro en Copa, pero el encuentro de hoy llega después de la paliza que el equipo catalán se dio en Lisboa, donde tuvo que jugar 70 minutos con un futbolista menos, con el campo además pesado por la lluvia. Pedri, por ejemplo, corrió 13 kilómetros en Da Luz y acabó acalambrado. El plan con el canario está siendo que juegue siempre de titular y si acaso descanse con el partido avanzado, pero ante el Benfica, y tal y como estaba jugando, Flick lo mantuvo en el césped hasta el final. Hay que retroceder hasta el 24 de septiembre para encontrar un partido en el que no estuvo en el once inicial (contra el Getafe en Liga) y desde ahí el único en el que no ha participado, entre todas las competiciones, ha sido contra el Valencia, por una gastroenteritis. «Él es muy profesional. Cada día entre partidos se recupera bien, hace lo que tiene que hacer para recuperarse, y entrena muy bien. Como entrena es como juega. Mañana [por hoy] veremos, le preguntaremos cómo se encuentra y decidiremos», desveló Flick.

Con Raphinha sucede algo parecido: el único partido en el que empezó en el banquillo fue el fatídico para los catalanes contra Osasuna. Además, se perdió el del Barbastro. Está siendo un jugador decisivo porque al trabajo que ya hacía desde que llegó, irreprochable, ha unido números ofensivos espectaculares: 25 goles y 18 asistencias en 40 duelos. Koundé, por su parte, únicamente ha sido reserva por los castigos por llegar tarde a la charla técnica.

Ellos tres han superado los 3.000 minutos este curso. El otro jugador que está en esas cifras es Cubarsí, que sí tiene el puesto asegurado ante Osasuna porque se pierde por sanción la vuelta de la Champions. Dani Olmo y Lamine Yamal, que fueron los «sacrificados» por Flick el pasado miércoles después de la expulsión del central, sí descansaron algunos minutos y también apuntan al once hoy, lo mismo que Fermín o Gavi, que pueden aportar las «piernas frescas» a las que siempre hace referencia el entrenador azulgrana. Habrá rotaciones, pero buscando el equilibrio.