Benfica - Barcelona: Cubarsí y Araujo, vuelve la pareja que recuerda a Piqué y Puyol

Ronald Araujo fue tentado para salir del Barcelona y el panorama que tenía delante era una invitación. Mientras se recuperaba de su grave lesión, desde mayo (reapareció en enero en Copa ante el Barbastro), Iñigo Martínez y Cubarsí se convirtieron en los centrales titulares del equipo azulgrana, y parecía complicado quitarles el sitio. El defensa vasco era el jugador más utilizado por Flick hasta que en el Clásico de la Supercopa se rompió el bíceps femoral derecho. En la celebración de ese título, muchos mensajes, de Gavi, de Lewandowski... Fueron para Araujo, para que no escuchara los cantos italianos, y la baja de Iñigo dibuja un nuevo panorama para él. Se ha vuelto imprescindible de nuevo dentro del campo (fuera es una figura importante como capitán). Las otras opciones de Flick son Eric García, que ha jugado más de mediocentro, y Christensen, que acaba de volver de una baja larga y aún no ha debutado.

Recuerdan a Piqué y Puyol

El dúo que se vislumbraba en el futuro Barça, formado por Araujo y Cubarsí, regresa. Ya han compartido campo esta temporada en cuatro partidos de tres competiciones, Copa, Liga y Supercopa. Queda la Champions. Será está noche en el campo del Benfica, en el que el Barça dubitativo del campeonato doméstico puede certificar la clasificación directa para octavos, sin pasar por la peligrosa repesca.

En la 2023/24, a las órdenes de Xavi, que fue el que dio la alternativa a Cubarsí con 16 años, ya jugaron juntos casi toda la segunda parte de la temporada. No hace tanto, la defensa del Barça eran Araujo y tres más, porque el uruguayo tiene un físico imponente, carisma y un instinto en la parte de atrás como ningún otro en la plantilla. Era el «Puyol» de la pareja, mientras que Cubarsí pasó a ser el «Piqué», más fino y más dotado con la pelota, aunque las comparaciones casi siempre sean odiosas, y más con dos futbolistas que lo ganaron todo con el Barça y con España. La lesión del «charrúa» le hizo volver a la casilla de salida y la jerarquía de Iñigo convenció a Flick. La maestría con la que han estado tirando el fuera de juego desde el comienzo le daba un argumento más al técnico.

Cambio en las posiciones de central

La entrada de Araujo hace además que haya un pequeño cambio de posiciones, ya que Cubarsí pasa de ser central derecho cuando a su lado estaba Iñigo, que es zurdo; a ser central izquierdo para que Ronald ocupe el sitio a pierna natural. «Le quedan dos días para cumplir los 18 años. Está teniendo muy buena temporada, da igual si juega en la izquierda o en la derecha», alabó Flick a Cubarsí. No hay que olvidar que es nacido en 2007, de la misma generación que Lamine Yamal, que es quien se lleva todos los focos. «Lo de Lamine era evidente, pero a Cubarsí antes de que jugara, ya se veía en los entrenamientos lo bueno que era. Pensaba que tenía 21 o22 años, pero cuando me dijeron que acababa de cumplir 17, me quedé en shock», ha reconocido recientemente en «BeerBiceps podcast» Gündogan, que lo vio debutar el año pasado. En verano regresó al Manchester City casi por obligación económica del club barcelonista.

Sólo Koundé y Raphinha han jugado más este año en el Barça que Cubarsí, que luce en la barbilla ya para siempre la cicatriz que se hizo precisamente en esta Champions contra el Estrella Roja, al jugarse el físico para despejar de cabeza.