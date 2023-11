Brutal agresión a un futbolista de 17 años: "Maricón he sido yo, decía mientras se tocaba los genitales"

Las agresiones y los insultos forman parte de la cara más vergonzante del fútbol. Algo que sucede con frecuencia especialmente en categorías regionales o inferiores. Un claro ejemplo de estas indignantes acciones se vivió el pasado fin de semana El pasado fin de semana en el partido Santa Pola CF y FC Jove Español B de categoría Juvenil Regional se produjo una agresión de un jugador local sobre el visitante, según ha denunciado el club de San Vicente del Raspeig y avanzó la Cadena Cope Alicante.

En el acta arbitral el colegiado explica: “En el minuto 87 y tras pitar un tiro libre directo a favor.. llama mi atención que hay un jugador del equipo visitante tirado en el suelo, el cual nos percatamos queA los dos minutos de caer dicho jugador inconsciente al suelo el campo es invadido por todo el público presente, unas 200 personas, momento en el cual un aficionado el cual me comunican que. En el momento de la suspensión el resultado era de 1-1 y se disponía a sacar un tiro libre directo en el círculo central el equipo visitante atacando en dirección contraria a los vestuarios. En el minuto 82 los minutos mínimos a añadir iban a ser 6. Debido a los hechos acontecidos, el tiempo transcurrido hasta abandonar la ambulancia y(Suspendido en el minuto 87)”.

Alejandro Serna Vázquez, colegiado del partido, no advirtió el golpe, pero detuvo de inmediato el encuentro al ver al joven en el suelo. Según la cadena Cope, a partir de ahí se vivieron momentos de enorme tensión sobre el terreno de juego "con la invasión de 200 aficionados" y con el joven Enzo "inconsciente y convulsionando", según explican algunos testigos.

"Veía a mi hijo que se moría"

El futbolista pudo ser estabilizado poco antes de la llegada de la ambulancia, que lo trasladó a un centro hospitalario. "Fueron 15 o 20 minutos, pero a mí me parecieron horas", explicó la madre del menor, Noemí Ferreira, que saltó al campo nada más ver a su hijo tendido en el césped. "Veía a mi hijo que se moría. Le cogí del brazo y no respondía, no tenía fuerza. Llegamos al hospital y no se acordaba de nada, ni de su nombre ni de quién era yo", comentó, sensiblemente afectada, Noemí a la Cadena Cope.

Enzo permanece en reposo en su casa tres días después del incidente y su madre ya ha denunciado los hechos ante la Guardia Civil.

El técnico del equipo, Sergio Ruiz también ha relatado la angustiosa situación que se vivió sobre el césped y la execrable actitud de su agresor. "Espero que la agresión no quede impune. Que el dorsal 16 del Santa Pola pague por ello. Mientras yo atendía a mi jugador, a dos metros de él, me decía, tocándose los genitales, 'maricón, he sido yo' y me mandaba besos. Mientras, mi jugador se debatía entre la vida y la muerte", relata.

Por su parte desde el Santa Pola niegan rotundamente la agresión y no descartan tomar medidas legales para proteger a su futbolista señalado como agresor.