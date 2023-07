Brutal bronca en el cumpleaños de la hija de Militao: el jugador la lía al juntar a su novia y a su ex

Todo parecía ir viento en popa para Eder Militao, que ha vuelto a encontrar el amor con la influencer Cassia Lourenço, tras su ruptura con Karoline Lima. Ya había rumores de la relación entre Militao y Cassia Lourenço -el pasado mes de abril la joven estuvo en el Bernabéu- y por fin el futbolista aclaraba todas las dudas con un post de Instagram en el que aparecen los dos besándose y abrazados. La confirmación de la relación no ha tardó en hacerse viral con casi 500.000 "likes" y miles de comentarios. Además, los seguidores de Cassia Lourenço se han duplicado.

Ante tanta felicidad, la respuesta de su ex no se hizo esperar y decidió lanzar un mensaje directo al futbolista y a su nuevo amor. Lima publicaba una foto posando con una camiseta negra en la que se puede leer con letras blancas: “Mi ex es mi mayor fan”.

Sus seguidores mostraron su apoyo a la influencer brasileña y algunos le han sugerido añadir a la camiseta la frase: “Y de Cassia Lourenço también”. Pero nada parecía indicar que las cosas irían más allá del momento de mujer despechada al más puro estilo Shakira.

Karoline Lima presume de mantener una buena relación con su ex por su hija Cecilia. y por ello decidieron celebrar juntos una fiesta de cumpleaños para su pequeña aprovechando las vacaciones del defensa blanco. Pero no salió como esperaban a pesar de un primer posado muy sonrientes el jugador del Real Madrid, su expareja y la pequeña Cecilia que cumplía 11 meses.

El futbolista pagó cara su osadía de acudir a la fiesta con su nueva novia y una amiga de esta. Y es que juntar a tu pareja con tu ex nunca suele ser una buena idea.

Según apunta la web Diario Madridista, una trifulca entre la expareja del defensa del Real Madrid y su actual pareja, empañó la celebración. Por lo visto a Karoline Lima no le sentó nada bien que el jugador apareciera con su novia Cassia Lourenço, algo que acabó con un sonado enganchón del que también formó parte una amiga de Cassia.

Según testigos la influencer "durante un tiempo estuvo muy seria y acabó marchándose pese a que Militao la tratara de tranquilizar. El futbolista se quedó, y acabó bailando y cantando junto a Karoline Lima, tal y como se puede ver en estas imágenes".

La que verdaderamente la armó fue una de las mejores amigas de Cassia quien supuestamente "tuvo un rifirrafe con la mejor amiga de Karoline. De hecho, fue expulsada del cumpleaños y, según la misma fuente, el hermano de Militao le habría gritado que nunca más iba a pisar su casa" apunta el portal de información sobre le Real Madrid.