"Me cago en los muertos de todos los catalanes", un futbolista del Córdoba la lía en Instagram

El Córdoba CF, al igual que el Málaga CF, ha logrado ascender a la Segunda División del fútbol español tras una emocionante victoria contra el filial del FC Barcelona en la final de clasificación. Este triunfo no solo marca un hito significativo para el equipo, sino que también pone de relieve los desafíos y las emociones intensas que han acompañado al club en este viaje hacia el fútbol profesional.

El partido decisivo contra el Barcelona Atlètic estuvo lleno de tensión y dramatismo, especialmente debido a un grave error del equipo catalán en la salida de balón, lo que permitió al Córdoba ir a por la victoria. Este fallo crucial se convirtió en el punto de inflexión del encuentro. Iván Ania, entrenador del Córdoba, no ocultó su emoción y gratitud hacia la afición, reconociendo el papel fundamental que jugaron los seguidores del equipo en este éxito. "La ilusión que se ha despertado en la ciudad nos lo transmitían en la calle", expresó Ania, refiriéndose al apoyo constante y apasionado de los aficionados. El último mes ha sido, según sus palabras, de un "desgaste brutal", pero aun así "ha merecido la pena". Ania destacó cómo la afición del Córdoba demostró su lealtad y entusiasmo en momentos cruciales, especialmente en los partidos contra el Málaga, la Ponferradina y, finalmente, el Barcelona: "No nos dejaron caer en ningún momento y gracias a ellos estamos en el fútbol profesional", añadió, subrayando la conexión especial entre el equipo y sus seguidores.

Sin embargo, la celebración de este logro no estuvo exenta de polémicas. Durante el partido, jugadores y aficionados del FC Barcelona fueron objeto de insultos en el estadio Nuevo Arcángel. La situación se agravó cuando José Manuel Calderón, jugador del Córdoba, hizo comentarios ofensivos durante una celebración posterior al partido. Calderón transmitió en vivo desde el autocar del equipo, insultando gravemente a los catalanes. El video, capturado por numerosos usuarios, se viralizó rápidamente en las redes sociales, generando una ola de reacciones y críticas. "Me cago en los muertos de todos los catalanes", dice en un vídeo en directo en Instagram.