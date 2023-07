Cesc Fábregas, otro campeón del mundo con España que se retira: ¿cuántos quedan en activo?

El gol más importante de la historia del fútbol español lo marcó Andrés Iniesta el 11 de julio de 2010 en el Soccer City de Johannesburgo. Fue el tanto que hizo campeona del mundo a España en Suráfrica, y el hombre que le dio el último pase a Andrés fue Cesc Fàbregas. En una transición rápida, algo atropellada, Cesc terminó combinando con Andrés, que controló, esperó a que la pelota llegara al punto exacto y la pegó con el alma. Pues Cesc Fàbregas anunció que pone a fin a su carrera.

Cesc dijo adiós con este comunicado:

"Después de 21 temporadas jugando como profesional, ha llegado el momento de colgar las botas... No olvidaré jamás mis primeros días en el Arenys, el Mataró, el Barça, el Arsenal, la vuelta al Barça, el Chelsea, el Mónaco y el Como. He levantado la Copa del Mundo, dos Eurocopas, ganado todo en Inglaterra y España y casi todos los trofeos europeos. Ha sido un viaje imposible de olvidar. Todos los que me habéis ayudado, mis compañeros, entrenadores, directores, presidentes, dueños, fans y mi agente, un gracias de corazón.

A los oponentes, gracias por hacerme más fuerte. Y a toda mi familia, desde mis padres y mi hermana hasta mi mujer y mis hijos, gracias por vuestros consejos, ayuda y guía en este largo e increíble camino. He vivido experiencias a las que nunca pensé, ni en un millón de años, que me acercaría. He aprendido 3 idiomas y puedo decir que eso me ha hecho más compasivo y sabio. Ha valido muchísimo la pena por todos los grandes recuerdos y amigos que he hecho en el camino.

Pero no todo es tristeza, ahora también empieza un nuevo reto, me siento feliz de anunciar que voy a cruzar la línea blanca y empezaré a entrenar al equipo B y al Primavera del Como 1907, un club y un proyecto que me ilusiona muchísimo. Este maravilloso club se ha ganado mi corazón desde el primer minuto y llegó a mí en el momento perfecto de mi carrera, daré todo lo que esté en mis manos. Así que, después de 20 increíbles años llenos de sacrificio, dedicación y alegría, solo me queda dar las gracias y un adiós a este maravilloso deporte como jugador. He disfrutado cada minuto en el campo”

Cesc fue un pionero del fútbol español porque de niño, con 15 años, abandonó España, La Masia, para crecer en el Arsenal y convertirse en capitán de los “gunners” con 21 años. Mezcló ahí su juego de toque y de centrocampista de calidad clásico de la cantera azulgrana con la llegada y la intensidad de la Liga inglesa. Su regreso a Barcelona, para reunirse con Messi, Piqué y compañía, con los que había coincidido de pequeños, no fue todo lo exitosa que se esperaba y volvió a Inglaterra para ganar otras dos Premier con el Chelsea (ya tenía una con el Arsenal), entre otros títulos. Después se marchó al Mónaco y ha terminado su carrera en la segunda división italiana, en el Como, donde ahora seguirá como entrenador del B.

115 partidos con España

Con España pertenece al club de los 100 partidos. Fue 115 veces internacional y estuvo en todos los momentos importantes que vivió la selección en sus años de dominio. En 2008, cuando ganó la Eurocopa con Luis Aragonés, transformó el penalti definitivo ante Italia que ponía fin a la maldición de cuartos. En 2010 fue el autor del último pase ya citado y en la Eurocopa de 2012 también marcó el penalti decisivo en las semifinales contra Portugal, antes de la exhibición en la final contra Italia.

Es una leyenda de nuestro fútbol y su retirada es una muestra más de que el tiempo pasa. De los héroes del Mundial de 2010, no quedan demasiados en activo. Casillas, Piqué, Marchena, Puyol, Villa, Xavi, Torres, Capdevila, Fàbregas, Xabi Alonso, Arbeloa, Valdés y Llorente ya han colgado las botas. Albiol y Pepe Reina apuran sus carreras en el Villarreal, David Silva lo hace en la Real Sociedad, Jesús Navas vive una segunda juventud en el Sevilla y Pedro parece que va a renovar con el Lazio. Son de los únicos que continúan en la élite. Iniesta está sin equipo tras sus años en Japón, Mata también después de la última temporada en Turquía, Sergio Ramos tampoco tiene destino en la actualidad, Busquets se ha ido con Messi a Miami y Javi Martínez está feliz en Qatar.