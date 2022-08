Cesc Fábregas cuenta cómo agredió a Ferguson… ¡con un trozo de pizza!

Un año después de su llegada al Arsenal, el centrocampista catalán tuvo un rifirrafe con el que era el entrenador del Manchester United después de que su equipo cayera derrotado en Old Trafford por 2-0. Cesc Fábregas ha rememorado el día en el que agredió a Ferguson con una pizza y ha querido pedir perdón a éste por lo sucedido.

“Perdimos aquel partido y nos quedó un sabor amargo, no merecimos la derrota y estábamos enfadados; hubo una trifulca”, recordaba el ahora futbolista del Monza.

Cesc Fábregas tras lo sucedido con Ferguson: “Ahora me metería en la pelea”

“Yo no había jugado y entré en el túnel comiendo un trozo de pizza cuando todo comenzó. Honestamente no miré a nadie en particular, lancé la pizza entre todos aquellos gigantes que se peleaban pero le fue a parar... a Sir Alex Ferguson. Descubrí tiempo después que le golpeé con la pizza. Me disculpé públicamente y estoy dispuesto a hacerlo de nuevo. No lo hice a propósito, son cosas que pasan. Era joven. Hoy no lo haría nunca. ¡Ahora me metería directamente en la pelea!”.

Cesc Fábregas ha fichado por el Como

El Como 1907, de la segunda categoría italiana, hizo oficial recientemente el fichaje del centrocampista español Cesc Fábregas, que se incorpora al club del norte de Italia como agente libre procedente del Mónaco.

Con un bagaje de 19 temporadas al máximo nivel, en las que ha cosechado dos Premier y una Liga a nivel de clubes -entre otros trofeos-, y dos Eurocopas y un Mundial a nivel internacional, Cesc Fábregas inicia una nueva aventura en el fútbol italiano a sus 35 años tras tres temporadas y media en la Ligue 1 en las que fue perdiendo progresivamente peso en su equipo.