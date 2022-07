Cesc Fábregas jugará en un equipo de segunda división

Aunque el centrocampista de 35 años ha descartado recalar en Segunda División de la mano de Las Palmas, probará fortuna en la segunda división Italiana. Y es que, según parece, Cesc Fábregas se ha decantado finalmente por el Como.

Así lo ha asegurado el periodista Gianluca di Marzio, que asegura que el ex del Mónaco firmará por dos temporadas con este equipo de la segunda división italiana. Aunque sin hablar directamente del Como, Miguel Ángel Ramírez, presidente de Las Palmas, había señalado unas horas antes: “Cesc Fábregas no jugará en Las Palmas. Llevamos tres semanas negociando, pero sus prioridades son otras”.

El como habría ofrecido más dinero a Cesc Fábregas

Antes de descartar públicamente su fichaje, Miguel Ángel Ramírez ya habló de un equipo extranjero dispuesto a pagar más a Cesc Fábregas: “He estado con Cesc este fin de semana en Barcelona. Llevamos tres semanas hablando. Cesc está convencido, pero tiene muchos pretendientes. Nosotros somos un equipo de Segunda y convencer a un campeón del mundo con nuestra economía es complicado. Deportivamente tiene claro que la Unión Deportiva es una opción. Jugamos al fútbol. Nuestro cuerpo técnico nos da un plus. Me ha dado su palabra de que estamos por encima de otro competidor de otra Liga, que da mucho más dinero, y que tiene otros condicionantes”.

Aún así, el presidente de Las Palmas se ha mostrado agradecido a Cesc Fábregas: “Se ha portado como un señor con nosotros y es un orgullo para nosotros”. ¿Terminará concretándose su fichaje por el Como de la segunda división italiana?