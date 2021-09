La significativa respuesta de Koeman a si se siente respaldado por el Barcelona

Fútbol

Koeman va a morir con sus ideas. Contra el Benfica cambió el sistema 1-4-3-3 que tanto gusta al presidente Joan Laporta y defendió su apuesta de tres centrales, pese al escandaloso marcador. «El culpable siempre es el entrenador, pero durante muchas fases del partido creo que el planteamiento ha sido bueno. A partir del 2-0 tuvimos más problemas. Hemos tenido oportunidades para marcar dos goles. Hemos sido inferiores en la efectividad», aseguró. “No digo que no sea el culpable, pero también digo que hay que pedir más a los jugadores, porque en el primer gol no podemos dejar al rival entrar tan fácil. Y a este nivel de competición, hay que meter mínimo dos goles. Esta ha sido la diferencia entre los dos equipos”, añadió.

También explicó el cambio de Piqué a la media hora por el riesgo de ser expulsado. El caso es que su futuro está pendiente de un hilo. «Me siento respaldado por mis jugadores», dijo en Movistar. La siguiente pregunta fue: «¿Y por el club?». «No lo sé...», respondió, dejando un silencio bastante significativo. Lo repitió en conferencia de prensa. “Puedo opinar de mi trabajo con el equipo, me siento muy respaldado por mis jugadores, por la actitud que tienen, por los demás y por el club no lo sé. De mi futuro no puedo decir nada, porque no sé cómo piensa el club. No quiero contestar más preguntas por eso, porque no está en mis manos. Ya veremos”, auguró. Frenkie de Jong dijo que la solución no estaba en cambiar al técnico, pero Koeman está al límite tras los dos estrepitosos tropiezos en Champions e insistir en que ahora el Barça no está para competir en Europa. «No voy a discutir el nivel de este equipo. Todo el mundo sabe el problema del Barça hoy en día. No se puede opinar de un equipo que no es el equipo de muchos años pasados. Más claro el agua”, señaló, en otro dardo a la planificación y pensando, también, en los lesionados.

Para Koeman, no está todo perdido en esta Champions: “Si ganamos los dos partidos ante el Dinamo de Kiev y el Bayern gana los dos contra el Benfica tenemos opciones, tampoco es tan complicado”, explicó.