Barcelona - Dinamo Kiev, en directo: Ansu Fati y Agüero empiezan en el banquillo

Fútbol

El Barcelona está sin margen de error en la Champions después de los dos revolcones que ha sufrido en las dos primera jornadas. El Bayern Múnich fue muy superior en el Camp Nou (0-3) y el Benfica le pasó por encima en Lisboa en la segunda parte (3-0). Una derrota ante el Dinamo de Kiev en el Camp Nou no supondría la eliminación matemática, pero sí virtual. Ronald Koeman avisó de que, pese a todo, Ansu Fati no podía jugar los tres partidos de esta semana. Dio una pista de que hoy no sería titular, y sí lo será el domingo contra el Real Madrid. También espera su turno Agüero para entrar en la segunda parte y seguir sumando minutos. Será una nueva oportunidad en ataque para Luuk de Jong. Las bajas en defensa las ha suplido con Mingueza de lateral y Lenglet de central.

Barcelona: Ter Stegen, Mingueza, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Busquets, Frenkie de Jong, Gavi, Dest, Memphis Depay y Luuk de Jong.

Dinamo Kiev: Bushchan, Kędziora, Zabarnyi, Syrota, Mykolenko, Sydorchuk, Shaparenko, Tsygankov, Buyalskiy, De Pena y Supryaha.