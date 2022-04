Liverpool - Villarreal: el desafío mayúsculo de Albiol y Pau Torres

«Raúl Albiol y Pau Torres son increíbles. Son muy experimentados y fantásticos». Así habla en una entrevista a Efe Van Dijk, posiblemente el mejor central de la actualidad, de los dos defensores que ocupan su puesto en el Villarreal. Al Liverpool no le va a pasar lo mismo que al Bayern Múnich, que quizá salió confiado ante el conjunto amarillo y se fue escaldado. El equipo «red» respeta mucho a su rival y a su entrenador, porque Emery ya ganó a Klopp una final de la Liga Europa con el Sevilla, en los comienzos de este Liverpool que ha hecho historia ganando su primera Premier (cuando ganó la última liga inglesa no se llamaba así) y la Champions de 2019.

El Villarreal ya no es una sorpresa porque ha dejado fuera a la Juventus y al Bayern Múnich, además no perdió ninguno de los partidos que jugó fuera de casa, aunque es verdad que en ambas ocasiones era la vuelta. En Turín arrasó (0-3) tras un gran ejercicio de resistencia durante 80 minutos y en Alemania resistió de pie todo el partido, sufriendo, pero sin agobios, y golpeando también al final. Vlahovic, la sensación de la Juve, marcó un gol en menos de 30 segundos en la eliminatoria de octavos... Y ya. Lewandowski también anotó el único tanto del Bayern en cuartos. Albiol y Pau Torres se han enfrentado a dos de los mejores delanteros del mundo y los han podido. Ahora les esperan Mané, Salah y Diogo Jota. Son una pareja que ya se conoce casi de memoria. Han disputado juntos 105 partidos, según los datos que facilita «Transfermarkt». 104 han sido en el Villarreal y en uno, durante media hora, llegaron a coincidir en un encuentro de la selección, un 7-0 a Malta en la fase de grupos de clasificación para la Eurocopa de 2020. Ellos reflejan como nadie la capacidad de sufrimiento del Villarreal y Klopp espera medirse a un equipo bien plantado atrás, pero que no se dedica sólo a defender.

Liverpool-Villarreal FOTO: Antonio Cruz

Albiol figura como el segundo futbolista que más pelotas ha recuperado en toda la Champions, con 65, empatado con Thiago Silva y sólo superado por el defensa del Atlético Reinildo (76). También está en el podio como el tercero que más balones ha despejado, empatado precisamente con Pau Torres (con 47), y por detrás únicamente de Otamendi (48) y Vertonghen (51). Es un futbolista que va sobrado de experiencia y eso se nota en su rendimiento en el campo, donde se muestra más maduro que nunca, pese a que, no hay que olvidarlo, es uno de los jugadores campeones de las dos Eurocopas (2008 y 2012) y un Mundial (2010) consecutivos, aunque en la fase final sólo jugó en la primera Eurocopa. Contra el Bayern, en el Allianz Arena, fue nombrado el Mejor Jugador del Partido. «Con 36 años he conseguido mi primer MVP», dijo entusiasmado después del histórico triunfo.

Pau Torres tiene 25 años y pese a las ofertas para marcharse, de momento se ha mantenido fiel al equipo de su pueblo. Aparte de un buen defensa, es un símbolo en el Villarreal. «Que un club de un pueblo de 50.000 habitantes llegue a la final sería un hito en la historia del fútbol, sería algo que no sólo recordarían los seguidores del Villarreal, sino muchos amantes del fútbol», ha recordado Albiol en una entrevista en «uefa.com».

3.000 de esos 50.000 villarrealenses estarán en Liverpool en la que es la segunda semifinal de la Champions del equipo castellonense en su historia, después de la de 2006, en la que Riquelme tuvo un penalti en la vuelta para llevar la eliminatoria contra el Arsenal a la prórroga.