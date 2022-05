Benjamín Prado: “Lo del Real Madrid en esta Champions es una película de John Ford"

Benjamín Prado (Madrid, 1961) acaba de sacar del horno el sexto de los casos del detective y profesor Juan Urbano, «Los dos reyes» (Alfaguara). Una novela sobre las relaciones entre España, Marruecos y el Sáhara occidental que empezó a teclear en un hotel de Ceuta a partir de un par de leyendas que escuchó sobre la figura de Hassan II. Una aventura llena de peligros, enigmas e incertidumbres, como las remontadas del Real Madrid, el equipo que hace latir el corazón del escritor. A pocos días de la final de la Champions, que espera igualada, avisa al Liverpool: «Cuando no hay un favorito, el favorito es el Madrid».

Lo de esta temporada del Real Madrid en Champions es...

Una película de John Ford, porque todas están protagonizadas por antihéroes, gente en el final de sus carreras, un poco al borde del retiro y que, sin embargo, en un último coletazo glorioso ganan a los malos. Y creo que ha habido algo de eso en las remontadas. Si realmente ganamos la Champions, cosa que está por ver, porque tres veces era difícil, pero cuatro sería algo único que nunca ha ocurrido en la historia. Y confirmaría esa frase tan bonita de Di Stéfano de que decía que ningún futbolista es tan bueno como todos juntos.

Dicen que las remontadas de los 80 eran más salvajes...

Esta Liga la ha ganado Pintus y las remontadas han sido en los últimos minutos, cuando los rivales estaban muertos y los nuestros corrían que parecían el Chelsea.

¿Si alguien puede hacer otra hazaña es el Madrid?

Sí, por todo eso que desmiente la idea de la suerte, porque la suerte no se repite tantas veces. El Madrid tiene un grado místico en lo que hace, los escudos no son todos iguales. El del Madrid es redondo y cuando se pone cuesta abajo se lleva por delante lo que sea. Es una cosa inaudita lo que ha pasado este año. Y además, contra los tres clubes-estado.

¿Por qué es del Madrid?

Yo soy del Madrid y del Athletic. Y soy del Madrid por ser un equipo que sabe ganar y perder. Conozco dos equipos que saben ganar, pero no saben perder, y conozco otros que no saben ninguna de las dos cosas. Y no miro a nadie, pero unos están más cerca y otros más lejos. El Madrid se ha creído su propia leyenda y eso es muy importante, mantener la convicción con la que se hacen las cosas. Al Madrid le pasa eso, se cree su propia leyenda y no se rinde nunca. Y nos la creemos todos, porque tanto en estas tres remontadas como en la final de Lisboa ante el Atlético, los madridistas decíamos: «Como metamos uno, les metemos tres». Yo vi el partido del famoso gol de Ramos en el territorio más hostil que se pueda imaginar. En casa de Sabina y con Almudena Grandes, forofa atlética como nadie. Era como un diablo en el cielo o un ángel en el infierno y me pasé el partido diciendo: «Como os metamos uno os metemos tres». Esa convicción en el Madrid ha existido siempre y quien quiera se puede amparar en la casualidad, pero no sé si hay casualidades tan continuadas.

¿Cómo celebra los goles?

Soy educado y trato de no molestar a los del equipo contrario, pero si hay que pegar un berrido, se pega. Me gusta mucho el fútbol y gente como Valdano, que le da un contenido cultural. El periodismo deportivo me parece fantástico. Dijo Vargas Llosa que parte de la mejor literatura periodística que se hace está en las secciones de deportes.

Ser escritor, de izquierdas y del Madrid es casi contracultural...

Eso es una tontería. Mi zona en el Bernabéu está llena de fontaneros. Es una mentira, porque todo lo basan en lo del equipo de Franco, y a Franco nadie le daba ni los buenos días, cómo le iban a dar la Copa de Europa. No tiene ningún sentido.

¿Qué lugar ocupa el Madrid en su vida cotidiana?

Mi vida cotidiana consiste en el Real Madrid y diez más. Me divierto hablando de fútbol con los amigos, me zampo todos los días los periódicos deportivos. El deporte es lo que más me entretiene del mundo. Estoy fascinado ahora con Alcaraz y viví su partido contra Djokovic como si fuese lo que más me importase en la vida. El deporte hace de limpiaparabrisas en mi cabeza. Porque el resto del tiempo estás siempre trabajando. Un escritor cuando ve una película o lee los periódicos o escucha una canción está trabajando. En cambio si ves fútbol, ves fútbol y lo más interesante que puedes decir en hora y media es: «Eeeeeeeeh».

¿Ha jugado al fútbol?

Muchísimo, llegué a jugar en el Madrid de juveniles y jugaba muy bien a pesar de mi altura. Y he jugado hasta hace tres años, que me rajé de arriba a abajo el gemelo. Jugábamos todos los miércoles en la Chopera, en el Retiro. Lo organizaba Francino y venían los de la Cope, los de la Ser y el que pasaba por allí. Bustamante, Leiva... Yo me pasaba toda la semana esperando el día del partido y mi mujer me decía: «¿Eres idiota?». Me divertía mucho, pero me lesioné y mi amigo Guti me dijo que no se me ocurriera volver a jugar. Ahora monto en bici, como todos los idiotas.

Su gran ídolo es...

Mi héroe absoluto fue Iribar, por eso me hice del Athletic. Y por mi tío Arsenio, que me empezó a llevar al fútbol, a San Mamés. A Iribar lo conocí hace año y medio y nunca sabrá que sentí la misma emoción que cuando conocí a Bob Dylan. Le regalé mi poesía completa, que estará allí puesta en su casa tan ricamente. Sobre el Madrid esa pregunta no existe, porque no puedes ser sólo de uno habiendo visto a Zidane, a Laudrup, a Velázquez, a Santillana, que era Spiderman, por todo el tiempo que aguantaba ese tío en el aire.

¿Dónde estaba en el minuto 88 de la vuelta con el City?

Estaba viéndolo en casa de Sabina, con Joaquín y con Leiva. Estuvieron todo el partido metiendo el dedo en la llaga. Joaquín me decía todo el rato: «¿Qué, Benja, tiras ya la cuchara, arrojas la toalla?». Y le volví a decir lo de como metamos uno... Leiva se quería ir después del partido, pero le dije que no. Que se sentara, le tocaba aguantarme.

¿Cómo ve la final?

El Madrid tiene el 50% de posibilidades, lo que es mucho decir de un equipo con gente, supuestamente, en el ocaso de sus carreras y demás. Que dudemos del favoritismo del Liverpool habla muy bien de Modric, Benzema y compañía. Un equipo con el mejor portero y el mejor delantero del mundo siempre va a tener opciones.

¿Qué le inspira el Madrid?

Me gustaría escribir al menos un poema. ¿Un himno? Bueno, tiene que echar leña al fuego, decir que somos los mejores, no como el que le hizo Sabina al Atlético, que demuestra que no entiende nada ni de fútbol ni de himnos.