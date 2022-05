El truco de Courtois para preparar la final ante el Liverpool

Courtois mide dos metros hoy y medía dos metros cuando llegó al Real Madrid. Pero ahora el belga parece mucho más grande en la portería que en esos primeros tiempos en el club, cuando le costó adaptarse y hacerse indiscutible entre los palos. Viendo su nivel actual resulta increíble creer que hubo un tiempo en el que Areola parecía una opción más segura, pero llegar a un club tan grande no es fácil para nadie. Thibaut superó esa etapa y ahora para la mayoría es el mejor portero del mundo, por delante de Ter Stegen y Oblak, que no hace mucho podían estar por delante en ese ránking. «Esto es el resultado del trabajo de mucho tiempo. La verdad es que llevo dos años y medio a muy buen nivel. Los triunfos y los títulos hacen lucir más tus paradas, aunque es cierto que ésta es una de mis mejores temporadas. Soy uno de los mejores del mundo, sí, pero es difícil decir de uno mismo que eres el mejor de todos», confesaba el belga en el día para los medios que se organizó en Valdebebas.

Courtois se estrena con la camiseta blanca en una final de Champions, pero no es la primera para él. Llegó al partido decisivo en 2014 con el Atlético y fue precisamente el Real Madrid el que le negó el título con el gol de Sergio Ramos en el minuto 93. Ahora quiere ganar la Copa de Europa por fin y hacerlo junto a algunos de los que se la quitaron entonces. «Es mi primera vez con el Real Madrid y estoy ilusionado de poder jugarla con este equipo, es un sentimiento especial», explicaba un futbolista que ha tenido tiempo, tras ganar la Liga, para trabajar durante mucho tiempo pensando sólo en el día 28. «El último mes hemos gestionado el trabajo con Llopis (entrenador de porteros), dando algún partido a Lunin, que se lo merece y ha trabajado en la sombra. He dejado la portería a cero en los dos últimos partidos (Levante y Betis), ojalá repetirlo en la final».

No hay muchos secretos para preparar un partido tan importante, pero el belga reconoce algún truco para estar lúcido. «Te cuidas un poco más los días previos, intentas ir a dormir media hora o una hora antes, tener precaución con los alimentos y poco más. Somos profesionales y sabemos lo que tenemos que hacer», aseguraba Courtois, que el fin de semana pasado disfrutó del Gran Premio de España de F-1 en Montmeló. No se puede pensar todo el tiempo en lo que viene por delante, que para él es mucho por la gran cantidad de dinamita que tiene el Liverpool en ataque. «Es un equipo muy intenso, que juega agresivo en la presión y busca la espalda con la velocidad, de Salah, Mané y Luis Díaz. Nosotros quizá tenemos una pequeña ventaja física, porque ellos lo tuvieron que dar todo el domingo en la Premier. He visto vídeos de por dónde tiran sus delanteros los penaltis. Es importante ver lo que han hecho durante la temporada los que chutan más, como Salah y Mané, para usarlo durante el partido», decía en RMTV el portero blanco, que lleva 155 paradas este curso y busca alguna más para ganar la Champions.