El mensaje de Courtois que indigna a los atléticos antes de la final de Champions contra el Liverpool

El Real Madrid prepara la final de mañana sábado contra el Liverpool. Está listo y preparado: “Sabemos lo importante que es llegar a esta final y lo merecemos, las ganas van aumentando según se acerca la final”, ha dicho Marcelo. “Yo hace 8 años que jugué mi primera Champions, no la gané y quiero ganarla”, ha dicho Courtois, en una conferencia de Prensa, junto al entrenador Carlo Ancelotti

A Marcelo le han preguntado si prefiere una estatua o un contrato por parte del Real Madrid, pero el jugador brasileño, que acaba contrato después de este partido y que no quiere anunciar su adiós, no ha contestado: “El Madrid me ha dado todo. No hace falta estatua, mi historia está hecha, me quede o no. Después de la final ya veremos qué pasa”

Ancelotti ha hablado de la diferencia entre el descanso de ambos equipos. El Liverpool tiene un par de jugadores tocados: “Si tienes lesión no puedes jugar. Si los futbolistas juegan es que no tienes lesión, y aunque no hayan entrenado no van a afectar al éxito del partido”

Hace un año, Ancelotti estaba entrenando al Everton: “Lo he pensado muchas veces, el año pasado fue la llamada con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y José Ángel Sánchez, el director general. Un año parece mucho, lo vivo con naturlidad, como vivo estos partidos; jugarlo es un gran éxito paar anosotros, sabemos de la exigencia de este club, llegar aquí ha sido muy importante, porque la temporada ha sido muy, muy buena y estamos muy cerca de lograr el máximo, el ambiente está bien porque los veteranos ayudan los jóvenes a tener el ambiente muy bueno y tranquilo, con decisión y confianza”, ha dicho Ancelotti.

“Cada partido tiene su historia, su estrategia, veo la misma motivación, pero menos preocupación, es una previa distinta a la de Lisboa”, ha continuado, comparando está final con la Décima. Le han preguntado si estaba feliz: “Estoy muy triste”, se ha reído. “Disfruto mucho este año, el periodo que estoy viviendo, sigo disfrutando, tranquilo y con confianza, mañana llegará la preocupación, pero eso se combate con la cara de los jugadores, que me dan mucha confianza”

“Le conozco desde hace ochos años”, ha dicho Marcelo, “sabe manejar el vestuario, no hemos tenido casi ningún problema, dice siempre la verdad y nos deja tranquilos”. “La buena dinámica del equipo es parte del cuerpo técnico y lo maneja muy bien el míster y por eso estamos donde estamos”, ha asegurado Courtois.

El belga ha dejado el mensaje más duro e inesperado de la conferencia de Prensa: “Cuando el Real Madrid juega una final, la gana. Ahora estoy en el lado bueno de la historia”, ha dicho. La única final que ha jugado, la perdió contra el Real Madrid cuando jugaba en el Atlético de Madrid.

