La inesperada respuesta de Ancelotti a la pregunta de si es feliz

«¿Está feliz?», le preguntaron ayer a Carlo Ancelotti, en la sala de Prensa del estadio Saint Denis, antes de pisar un césped que ha despertado críticas. «No, estoy muy triste», contestó el entrenador madridista antes de partirse de risa, con una despreocupación que si no fuera Ancelotti y todos sus años de experiencia, rayaría la inconsciencia. «Disfruto mucho este año y del periodo que estoy viviendo. Ahora, antes de la final, sigo disfrutando, estoy tranquilo y con confianza, ya horas antes del partido contra el Liverpool llegará la preocupación, pero eso se combate con la cara de los jugadores, que me dan mucha confianza», reconocía el técnico, que ya ha detallado cómo vive las previas de los encuentros decisivos: calma, preocupación máxima y malestar físico horas antes y después, cuando ya empieza todo, cuando ya poco está en sus manos, de nuevo tranquilidad y chicles.

Pero mientras otros sienten una presión en el estómago, o no pueden dormir o son parcos ante la prensa porque tienen miedo de equivocarse y decir lo que no deben en horas tan importantes, Ancelotti se maneja con la naturaliad con la que se maneja en todo en la vida. Casi todo depende del punto de vista que adoptemos, los acontecimientos, en ocasiones, son lo que vemos que son: «He pensado muchas veces que fue por estas fechas del año pasado cuando tuve la llamada con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y José Ángel Sánchez, el director general», contaba ayer. Fue cuando el Madrid buscaba un entrenador tras la marcha de Zidane, que parecía dejar todo desorientado. Ancelotti habló con sus amigos dirigentes del club y el resto es lo que ha pasado ahora: «Un año parece mucho, es verdad, pero lo vivo con naturalidad, como vivo siempre estos partidos», continuaba. «Jugarlo es un gran éxito para nosotros, que sabemos de la exigencia de este club. Llegar aquí ha sido muy importante, porque la temporada ha sido muy, muy buena y estamos muy cerca de lograr el máximo». Para él, la clave de todo lo que está haciendo el primer equipo este año es el ambiente en el vestuario: «Los veteranos ayudan los jóvenes a tener un clima muy bueno y tranquilo, con decisión y confianza».

Sabe que el fútbol no siempre depende de las decisiones que se toman. Él ganó la Décima cuando estaba todo perdido y perdió contra el Liverpool cuando creía que su Milan lo tenía todo ganado. Le preguntaron si tenía decidida la alineación y si pensaba contarla. Entonces Ancelotti se giró a Marcelo, a su izquierda: «¿La sabes tú?», le preguntó con una sonrisa. Marcelo dijo que no entera. «No se la he dicho a los jugadores, no os la voy a decir», acabó Carlo.