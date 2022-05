Benzema: más goles, más líder y el mejor maestro de Vinicius

Benzema prefirió no aparecer en la rueda de prensa previa a la final de la Champions. No le fue bien al Real Madrid cuando él habló en París esta temporada antes del partido de ida de octavos ante el PSG, así que decidió dejar su lugar a Courtois y que fuese el portero el que acompañase a Marcelo. La Decimocuarta bien vale un poco de superstición, así que Karim se saltó la cita con los periodistas y apareció pronto en el entrenamiento previo, con tiempo suficiente para hacerse una foto con uno de los hijos de Casillas, que estaba en la grada y le pidió el favor al que fuese su compañero. Antes del cierre de su mejor temporada, el francés se muestra relajado, con la situación bajo control y el objetivo de levantar el trofeo y confirmar su condición de máximo anotador de esta edición. Es el pichichi con 15 goles en 11 partidos y el delantero más cercano todavía en competición es Salah, con 8. «Ha marcado muchos goles y con ellos nos ha impulsado hacia las victorias», decía Courtois sobre el delantero del Real Madrid, que pregunta «¿por qué?» cuando los aficionados le dan las gracias por todo lo que les está haciendo disfrutar. Él simplemente hace lo que le gusta y se lo pasa bien siendo el gran líder del equipo. «Tiene más personalidad, más liderazgo dentro y fuera del campo ahora respecto a mi primera etapa en el club. Lo que no ha cambiado es su calidad, que sigue siendo top, igual que su humildad», confirmaba Ancelotti, que ha exprimido al máximo al mejor delantero del momento.

Benzema se ha convertido en el mejor capitán posible, seguramente mucho más importante de lo que él mismo hubiera podido imaginar y no sólo por los goles, también por el convencimiento que transmitía al resto en los momentos más complicados. «Sabemos de la calidad de Karim y su liderazgo. No es sólo esta temporada, hace mucho que viene jugando muy bien. Y es un líder sin necesidad de hablar, sólo con su presencia ya es capaz de motivar a todos», explicaba Marcelo.

La conexión de Benzema con Vinicius ha sido clave este curso y el brasileño la ha aprovechado para aprender cada día. Karim le enseña y confía en él. «Vini está entre los cinco mejores del mundo y tiene margen de mejora», dice el «9», que es su maestro.