¿Qué fue de Karius?, el portero del Liverpool en la última final contra el Real Madrid

Loris Karius fue el protagonista de la última final de Champions entre el Liverpool y el Real Madrid. El alemán era el portero del equipo inglés en aquel partido que se disputó en Kiev en 2018. Dos errores suyos abrieron el camino para que el Real Madrid ganara la decimotercera Copa de Europa.

Primero le robó un balón Benzema que acabó en el primer gol y después puso las manos blandas, incapaz de contener un disparo de Gareth Bale que no llevaba más peligro que el de ir entre los tres palos. La excusa de Jurgen Klopp era que había sufrido una conmoción en un choque con Sergio Ramos, el culpable de todo para el Liverpool en aquella final.

Sin embargo, Klopp no tardó en buscarle sustituto-pagó 70 millones por Allison a la Roma y en buscar la manera de deshacerse de Karius mientras las redes se llenaban de fotos y de comentarios machistas que hablaban sobre el consuelo que encontraba el portero alemán en su espectacular pareja.

Karius fue cedido durante dos años al Besiktas: En dos temporadas jugó 67 partidos y recibió 95 goles antes de regresar al Liverpool. Poco duró su regreso a la disciplina de los “reds” que el curso pasado volvieron a cederlo. Esta vez regresó a su país para jugar en el Union Berlín. El segundo equipo de la capital, que ahora es el primero, se clasificó por primera vez para competiciones europeas. El séptimo puesto le daba acceso a la Conference League con Karius en la portería.

Aunque eso es un decir, porque el guardameta que había disputado una final de la Liga de Campeones con el Liverpool, sólo jugó cinco partidos. Cuatro de Liga y uno de Copa. Encajó cuatro goles. Una media más baja que en Turquía.

Esta temporada era la de su regreso definitivo a Liverpool. Pero volvió sólo para entrenar. Ya no tenía contrato con el equipo, que sí le permitió entrenarse con el resto de la plantilla hasta hace unas semanas. Pero no estaba inscrito en ninguna competición y no ha disputado ningún partido desde que abandonó el Union Berlín.

Su último encuentro lo disputó el 28 de febrero de 2021 contra el Hoiffenheim en la Bundesliga. Ahora busca equipo. Es joven, sólo tiene 28 años, pero hace tiempo que es más noticia por sus procesos amorosos que por lo que hace en el campo. El jugador clave de la final de la Champions en 2018 está en el paro.