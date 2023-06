Las claves de la reunión entre Mbappé y el PSG

Kylian Mbappé y el PSG están obligados a entenderse. En el día de hoy mantendrán una reunión, tal y como avanzó Marca. Es cuestión de tiempo que el galo abandone la entidad parisina, pero desde el club parisino se niegan a "regalarle". La única fórmula con la que ambas partes ganarían un buen pellizco económico sería con una nueva renovación y venderle en el verano de 2024. De esta manera, Mbappé jugaría esta temporada en París y, en lugar de quedar libre, su posible llegada al Real Madrid sería por medio de un traspaso. Con esta fórmula, Mbappé ganaría un bono económico extra y el PSG haría caja recuperando toda la inversión que hicieron en su día.

Si esta primera opción no se diera, la situación sería complicada. Un traspaso este verano al Madrid parece cuanto menos complicado por el mero hecho de que el PSG no entiende algunas decisiones del atacante y, sabiendo que su deseo es el conjunto blanco, no le facilitaría su salida y daría prioridad a la Premier League. Otro de los escenarios radica en que pudiera quedar libre el próximo año y llegar gratis al Madrid. De tal manera, esto perjudicaría a un PSG que no conseguiría ni un solo euro.

Uno de los asuntos claves es que las cuentas del PSG cuadren. La DNCG, encargada de supervisar las cuentas de los clubes de la Ligue 1, informó que la entidad había pasado sin problemas el control anual al que se someten todos los equipos del fútbol galo. "Durante el pasado ejercicio, el flamante campeón de la Ligue 1 acumuló 369 millones de euros de déficit, un récord para la institución que, por el contrario, no tiene consecuencias en Francia. Hay que tener en cuenta que el flamante campeón de la Ligue 1 acumuló 369 millones de euros de déficit. Y eso perjudica al conjunto blanco de cara a esta posible operación.