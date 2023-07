Competición deja sin sanción a Fede Valverde por el 'caso Baena'

El Comité de Competición no sancionará a Fede Valverde por el presunto puñetazo a Álex Baena tras el Real Madrid-Villarreal que se jugó en el pasado ocho de abril en el Santiago Bernabéu, tal y como avanzó El Español. El comité archivó el expediente y aceptó las alegaciones presentadas tanto por el Real Madrid como por los abogados del futbolista. La defensa de Valverde argumentó que no tenía que recibir ninguna sanción a la vista de la decisión del Juzgado de Instrucción de Madrid de archivar la causa por falta de pruebas el pasado 3 de julio.

Por su parte, el juez instructor de la Federación había pedido cuatro partidos de sanción, como mínimo, para Fede tras la denuncia de Baena. De esta manera, se hubiera perdido los encuentros ante el Athletic Club de Bilbao, Almería, Celta y Getafe. "El pasado sábado fui agredido por un compañero de profesión al terminar el partido contra el Real Madrid. Tras el suceso, salieron a la luz unas declaraciones presuntamente realizadas por su entorno, en el que se decía que había deseado el dolor de un familiar. Desde entonces, y como no puede ser de otra forma, no se ha publicado ninguna evidencia que pruebe los hechos que se me imputan", dijo Baena. "Se aprovechó una desgracia para justificar la agresión y hay mentiras que duelen más que los golpes. El daño que se le está haciendo a mi familia es irreparable e injustificable: amenazas, insultos e incluso mensajes privados deseando la muerte a mi familia", afirmó Baena días después de lo ocurrido.

"La declaración de Álex Baena presentaba graves incongruencias en relación a lo grabado por las cámaras del Estadio Santiago Bernabéu. Por dicha razón, el Juzgado de Instrucción Número 48 de Madrid sobreseyó la causa tras la denuncia interpuesta, algo que ha refrendado el Comité de Competición. El relato del futbolista del Villarreal no concordaba con los vídeos aportados por el Real Madrid a la Policía. Esto provocó que la juez del caso señalase los hechos como no probados", informó El Español.

Fede Valverde es una de las grandes sensaciones del Real Madrid durante las últimas dos temporadas. El punto de inflexión que cambió la vida de Valverde fue antes de cumplir los nueve años. Néstor Gonçalves, jefe de ojeadores de Peñarol, apostó por él nada más verle. "Era un día normal hasta que recibí la llamada que cambió la carrera de Valverde. Uno de mis ojeadores me llamó nervioso y me dijo vente ya mismo a ver ya a Federico Valverde. Era espectacular. Le pude convencer rápido para que viniese conmigo", afirmó a este medio. A partir de ahí, el resto de la historia ya se conoce.