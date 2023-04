Amenazas y deseos de muerte, la denuncia de Álex Baena después de su incidente con Valverde

La vida de Álex Baena no ha sido sencilla después de denunciar una presunta agresión del jugador del Real Madrid Federico Valverde. El futbolista del Villarreal ha publicado un comunicado en su cuenta de Instagram en donde revela todo lo que han vivido desde aquel momento su familia y él. En ningún momento cita el nombre del uruguayo.

«El pasado sábado fui agredido por un compañero de profesión al terminar el partido contra el Real Madrid. Tras el suceso, salieron a la luz unas declaraciones presuntamente realizadas por su entorno, en el que se decía que había deseado el dolor de un familiar. Desde entonces, y como no puede ser de otra forma, no se ha publicado ninguna evidencia que pruebe los hechos que se me imputan», comienza el comunicado. Baena se defiende de la acusación de haber dicho al madridista que no iba a ver nacer a su hijo cuando su esposa estaba teniendo un embarazo de riesgo.

«Se aprovechó una desgracia para justificar la agresión y hay mentiras que duelen más que los golpes. El daño que se le está haciendo a mi familia es irreparable e injustificable: amenazas, insultos e incluso mensajes privados deseando la muerte a mi familia», asegura antes de pedir que se deje actuar a la justicia.

«En el día de ayer denuncié el caso ante la policía. Dejemos que la justicia haga su trabajo. Ahora, mi único objetivo es centrarme en mi profesión y ayudar a mi club a cumplir sus objetivos», concluye.