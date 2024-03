La confesión de la mujer de Gündogan: "La desea más que a mí..."

Sara Gündogan, la mujer del futbolista del FC Barcelona, es una de las protagonistas de la nueva serie de Prime Video 'Married to The Game', que muestra como es la vida de las mujeres de los futbolistas del más alto nivel. Y allí ha confesado que nunca será el gran amor del futbolista del Barça porque este ya ha elegido al amor de su vida. "La desea más que a mí..." afirma entre risas.

Y ese amor, según la wag, no es otro que la Liga de Campeones que tuvo la oportunidad de ganar la pasada temporada. Sara Gundogan ha bromeado diciendo que nunca será la número uno en la vida de Ilkay Gundogan: ese puesto pertenece a "La Orejona". La deslumbrante morena es una de las estrellas de Married to the Game, una serie de Prime Video que recorre el detrás de escena con las otras mitades de las estrellas del fútbol. Las WAG de James Tarkowski, Jorginho, Matt Turner y Riyad Mahrez también aparecen en la serie.

En el episodio inicial, Sara está visitando a Taylor Ward, la media naranja de Riyad Mahrez, cuando Taylor bromea que Mahrez va a enmarcar una foto suya con el trofeo de la Liga de Campeones.

Taylor dijo: "¡Riyad enmarcará las imágenes y las colocará en cada pared como si fuera un momento histórico de su carrera!". Luego, la cámara muestra a Sara, quien asiente con la cabeza en señal de acuerdo. Ella responde: "Lo sé, la obsesión de Ilkay y el amor de su vida es la Liga de Campeones antes que yo. Así que, seguro, imprimirá esta foto y la pondrá en la pared de nuestra habitación".

Echa de menos Inglaterra

Sara reveló también que le costó dejar Manchester esté pasado verano para mudarse a Barcelona. "Mis amigos eran parte del futbol, las personas que conocía a través de mi marido, fuera de eso no tenía a nadie. Soy una personal muy social, y me costó un tiempo, pero hice buenos amigos" explicaba la italiana.

La modelo explica que "es muy difícil vivir en Inglaterra cuando estás sola en casa y no conoces a nadie. Pero cuando eso cambia lo disfrutas mucho. Empecé a disfrutar de todo y echo algo de menos Manchester ahora".

Ilkay Gündogan fichó por el FC Barcelona este verano después de siete años en Inglaterra, ganando 14 trofeos entre ellos el triplete de la temporada pasada con Pep Guardiola en el banquillo.

Este año tendrá la oportunidad de reecontrarse de nuevo con "el amor de su vida" pero no lo tendrá fácil. Antes, los cules deberán apear del camino al todopoderoso PSG.