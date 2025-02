Control o vértigo, el dilema de Simeone: la banda que determina qué Atlético vamos a ver

El Atlético de Madrid tiene por delante un mes repleto de desafíos antes del parón por selecciones (17 de marzo). Le espera la ida de semifinales de Copa contra el Barcelona en Montjuïc (la vuelta es en abril), la eliminatoria a doble partido de octavos de final de la Champions, contra un rival todavía por confirmar, entre el Real Madrid, el Manchester City, el Bayern Múnich o el Celtic de Glasgow; y tiene que seguir apretando en Liga, donde está a un punto del líder Real Madrid.

Lo que cambia el equipo con Lino o Gallagher

Los partidos en la competición de la regularidad son contra el Celta (en casa), hoy; el Valencia (fuera), el Athletic Club (c), el Getafe (f) y el Barcelona (c). Para afrontar toda esa montaña rusa, Simeone tiene varias alternativas en función de lo que busque en cada encuentro, y hay una posición que marca qué equipo rojiblanco se va a ver: la del centro del campo en el costado izquierdo. En los tres partidos de los madrileños en febrero (Mallorca y Real Madrid en Liga y Getage en Copa; además del último duelo de enero, contra el Salzburgo) ese sitio ha sido para Lino, aunque durante el curso su inquilino más habitual ha sido Gallagher. «Lino tiene más profundidad que Conor [Gallagher]. Conor es un futbolista más de equipo, más de recuperación de pelota, de ser un centrocampista más para que el equipo tenga más control del medio campo, y con Lino tienes vértigo, con las cosas buenas y las que pueden no ser tan buenas, pero sí hay una posibilidad de tener más velocidad por la banda izquierda y generar en ese lugar un poco de posicionamiento, ya que volcamos casi siempre un poco el juego por la derecha», explicó Simeone.

Reparto de minutos

Gallagher ha jugado más minutos que Lino (1.621 por 1.546), aunque ha participado en menos partidos (29 por 30). Vértigo o más trabajo y control, Simeone tiene la palabra. Su equipo afronta este tramo importante del curso sin grandes lesiones. Toda la plantilla está disponible y los únicos que tienen los minutos algo disparados, a excepción de Oblak (2700) son Griezmann (2.428) y Julián Álvarez (2.308). También superan los 2.000 por poco Koke (2.078) y De Paul (2.052).

Por poner en contexto, en el Real Madrid hasta ocho jugadores superan los 2.000 minutos y uno, Valverde, los 3.000 (3.207). En el Barcelona son nueve los futbolistas por encima de esa cifra de 2.000.