El controvertido mensaje de Cañizares sobre las palabras de Mbappé contra la ultraderecha

Antes del debut de Francia en la Eurocopa, la palabras de Kylian Mbappé contra la ultraderecha han creado un terremoto en Francia. Evidentemente, no han gustado en el seno de Agrupación Nacional, desde donde han pedido al capitán de la selección francesa "un poco de contención" y que no dé "lecciones políticas" que, según ellos, no le corresponde dar.

El vicepresidente de Agrupación Nacional, Sébastien Chenu, ha afirmado que "cuando se tiene el honor de vestir la camiseta del equipo de Francia, hay que tener un poco de contención", un día después de que Mbappé advirtiese de que el país encara un momento "crucial" y saliese en defensa de "los valores de tolerancia, diversidad y respeto" frente a los "extremos".

Chenu ha afirmado en una entrevista en France Inter que "muchos" de los simpatizantes de su partido siguen a la selección y "les gusta Mbappé". "No esperan de él lecciones políticas. Tiene derecho de tener opinión, pero no creo que las personas que considero desconectadas vengan a dar lecciones a los franceses, ha sentenciado.

Por su parte, el portavoz de Agrupación Nacional, Laurent Jacobelli, ha reinterpretado las palabras de Mbappé asegurando incluso que tiene "razón". "No me doy por aludido, ni nuestro partido, por el término extremo", ha argumentado en una entrevista en Franceinfo.

En cambio, el primer ministro, Gabriel Attal, que aspira a la reelección en las legislativas del 30 de junio y el 7 de julio, ha considerado que Mbappé está "en su papel" y ha reivindicado la capacidad de este tipo de figuras a la hora de ser "modelo" para los jóvenes.

También en España ha habido reacciones. La periodista Ana Pastor le aplaudió, como el futbolista del Betis, Borja Iglesias, que ha tenido que salir a parar a los que otra vez, le han criticado. "Oye, no os enfadéis. Que lo ha dicho Mbappé, no yo", ha escrito, con humor, en las redes.

Más discreto ha estado Cañizares en la Cope. "Pronunciarse políticamente, por lo menos en nuestro país tiene un costo", ha dicho. "Cuando he jugado al fútbol nunca me he pronunciado porque entendía que yo jugaba para los de izquierda, derecha, ultraderecha, comunistas... y para todos", ha seguido. "Yo noo critico a Mbappé y la situación de Francia es muy complicado en muchos aspectos, porque podemos hablar de dónde están los extremos, hay un extremo de no se cuánta deuda. El país está para pensárselo bien todo, no sólo un detalle. En España, un futbolista ni se lo plantea". Y cuando le dice Castaño que, como se está viendo, la ultraderecha le ha respondido, Cañizares dice: "Si hubiera dicho lo contrario le hubiera dado palos Macron".