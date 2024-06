El duro mensaje de Kylian Mbappé en la Eurocopa, que no va a gustar a Vox

Francia empieza el lunes la Eurocopa como gran favorita y Mbappé tiene muchos números para salir como mejor jugador o goleador. Toda la presión recae en él y más desde que ya es público que va a jugar en el Real Madrid la próxima temporada, pero antes ha sido muy claro sobre sus opiniones políticas.

Sin embargo, el fútbol está pasando en un segundo lugar tras las elecciones europeas y los votos de Le Pen. Con la convocatoria de elecciones legislativas, Macron ha querido que el país se concience y la selección francesa no se queda atrás.

Fue Thuram el primero que llamó a votar y después la Federación Francesa publicó un comunicado asegurando que los jugadores podían expresarse, pero la Federación debería mantenerse neutral.

Kylian Mbappé ha decidido no ser neutral, porque no toca. "Creo que estamos en un momento crucial en la historia de nuestro país. Hay que tener un sentido de prioridades. El euro tiene un lugar muy importante, pero sobre todo somos ciudadanos. Quiero dirigirme a todos los franceses, especialmente a los jóvenes. Los extremos están a las puertas del poder y tenemos la oportunidad de cambiar eso. Llamo a todos a votar. Sé que muchos jóvenes se dicen a sí mismos que un voto no cambiará nada, al contrario, cada voz cuenta", ha dicho en contra del partido de Le Pen, muy cercano a Vox en España.

Mbappé: "Quiero estar orgulloso de vestir y no representar a un país que no se corresponde con mis valores"

Fue leal con su compañero Thuram: "Comparto los mismos valores que Marcus. Por supuesto que estoy con él. Para mí no fue demasiado lejos. Hay libertad de expresión. Estoy de su lado» y frente a los futbolistas que desvían el foco asegurando que lo importante es el fútbol, Mbappé ha sido muy claro. "Pero creo que tienes un sentido de prioridades. El partido de mañana es muy importante, pero la situación lo es aún más. No es por eso que no nos preparamos lo mejor posible para el partido. Uno no impide al otro. Es una situación diferente pero somos grandes jugadores y tenemos que adaptarnos. Esto es por lo que nos pagan».

No le importó mojarse: "Estoy en contra de los extremos. Tenemos la oportunidad de elegir el futuro de nuestro país. Es muy importante. Cuando vemos la tasa de abstención, quizás no todo el mundo sea consciente de ello. Quiero estar orgulloso de vestir esta camiseta el 7 de julio y no representar a un país que no se corresponde con mis valores. Dicen que no se debe mezclar política y fútbol, ​​estoy de acuerdo cuando son nimiedades, pero no en esta situación".

Deschamps apoyó la libertad de expresión de sus futbolistas: "Cada uno tendrá su propio análisis. Supongo que en cualquier situación habrá pros y contras. No contabas con todos los jugadores, pero son sobre todo ciudadanos franceses. No están ajenos a la situación que puede estar viviendo el país. Por mi parte o por la de la FFF, no hay ningún consejo que dar. Vienen con la libertad de decir sus palabras. No les voy a decir nada, pero hay discusiones en torno a política. Personalmente, sólo puedo seguir lo que me parece más importante: hay un deber cívico para todos los franceses.

En su momento, Deschamps se enfrentó a Le Pen: "Era un personaje político que atacaba directamente a los jugadores. Lo hice porque era capitán. Representamos la diversidad, la solidaridad, la unión. Disculpe, pero ya sea usted, la prensa o la política, no estoy en contacto. Si alguien me ataca de frente, responderé. Pero no a gente que no conozco, con una etiqueta. Estamos unidos. Soy entrenador, como ciudadano, hablarás conmigo después de la Eurocopa"