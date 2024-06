El contundente adjetivo que usa Ana Peleteiro cuando le preguntan por las palabras de Mbappé

La nariz de Kylian Mbappé sigue siendo el tema principal en Francia, aunque todavía no se ha acabado de hablar de sus palabras para frenar el avance de la ultraderecha. Mbappé advirtió que Francia se enfrenta a un momento "crucial" y que los valores de tolerancia, diversidad y respeto están en peligro.

Eso provocó que el vicepresidente de Agrupación Nacional, Sébastien Chenu, pidiese al capitán de la selección francesa "un poco de contención" y que no diese "lecciones políticas" que, según ellos, no le corresponde dar. Chenu ha argumentado que Mbappé tiene derecho a tener opinión, pero no cree que las personas que considera desconectadas vengan a dar lecciones a los franceses.

Por su parte, el portavoz de Agrupación Nacional, Laurent Jacobelli, reinterpretó las palabras de Mbappé diciendo incluso que tiene "razón". Jacobelli decía que las palabras de Mbappé no iban por su partido, que no son "extremos".

Mbappé no fue el único en expresar su rechazo a la ultraderecha. El seleccionador sub 21 y olímpico, Thierry Henry, se sumó a la llamada a votar y asegurando que lo que puede frenar a los extremos es votar. Henry ha declarado que "lo que puede frenar a los extremos es votar. Por tanto, id a votar".El primer ministro de Francia, Gabriel Attal, también salió defensa de Mbappé, considerando que el futbolista está "en su papel" al defender "un deber cívico que es el del voto". Attal ha reivindicado la capacidad de figuras como Mbappé a la hora de ser "modelos" para los jóvenes y ha alabado su posición contra el extremismo.Las palabras de Mbappé han sido ampliamente difundidas en los medios y han generado una gran discusión en Francia.

Ana Peleteiro, la más contundente de todas

Pero no sólo en Francia, en España, a las palabras de Mbappé se ha unido el silencio de los futbolistas de la selección. Periodistas, comentaristas y varios políticos han hablado. La última ha sido Ana Peleteiro, una de nuestras deportistas más concienciadas con el tema. Le han preguntado en una entrevista en el Asy ha sido tan tajante y claro como siempre: "Qué te voy a decir", asegura. "Si hay una corriente fascista en Europa después de lo vivido en la II Guerra Mundial creo que los deportistas deben usar el altavoz para hablar sobre un tema preocupante. Mbappé está en su derecho de animar a los ciudadanos a votar".

Mientras, l encuestas pronostican una victoria de la extrema derecha de la Agrupación Nacional. Las elecciones legislativas en Francia están programadas para el 30 de junio y el 7 de julio, y la situación política en el país es muy tensa.