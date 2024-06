Un diputado del PSOE contra Unai Simón por su respuesta sobre Mbappé: "Sólo mira su ombligo"

Las palabras de Kylian Mbappé están provocando un terremoto en todos lados, menos en la selección española, donde los jugadores no hablan del tema porque deben estar ocupados en otros asuntos. Este lunes salió el portero Unai Simón ante la prensa y cuando le preguntaron por las declaraciones de la estrella francesa contra los extremos, evadió la pregunta. Y eso ha provocado reacciones de políticos.

Antes habló de la posesión perdida ante Croacia: "Me quedo con que supimos interpretar muy bien momentos del partido. La primera parte fue muy buena y en la segunda, con 3-0, nos juntamos en bloque medio para que no pasasen cosas y eso también es entender el fútbol. No siempre vas a ganar la posesión, no siempre vas a tener más control de la pelota que el rival. Se trata de ganar los partidos, con 5 por ciento de posesión o con 95", aseguró en rueda de prensa.

Pero estaba contento con el partido: "Más allá del resultado, hicimos una primera parte muy buena entendiendo cómo nos saltaban a la presión, encontrando al hombre libre y, cuando ellos estuvieron en bloque bajo, encontrando la espalda. El gol de Fabián y el córner habla muy bien de Luis de la Fuente. Queremos jugar así, no sé si es la idónea para ganar el campeonato, pero estoy convencido de que jugando como nos dice vamos a llegar muy lejos".

Silencio frente a Mbappé

Habló de ilusión: "Este grupo ilusiona y convence a todo el mundo. Nosotros, la afición y la prensa tiene mucha ilusión en esta Eurocopa, todos remamos en la misma dirección y vamos de la misma mano. Nos sentimos representados por los que salimos al campo. Es lo más bonito para poder llegar a la final que todos queremos"

Y luego llegó el tema Kylian Mbappé: "Kylian es un jugador que tiene mucha repercusión en el mundo. Los futbolistas tenemos muchas veces la tendencia a opinar demasiado de ciertos temas, y no sé si deberíamos de opinar o no", dijo para no responder y se quitó de en medio. Yo me dedico al fútbol, soy profesional del balón y de lo único que quiero hablar es de temas deportivos y los políticos dejarlos a otras personas", manifestó.

Eso ha provocado muchas críticas, porque no es la primera vez que los futbolistas de España deciden no intervenir en asunto más trascendentales que el fútbol. El beso de Rubiales a Jenni Hermoso fue uno de esos momentos.

Víctor Gutiérrez, waterpolista y diputado del PSOE, ha sido muy claro contra Unai Simón: "Qué necesario que un jugador con la repercusión de Mbappé se pronuncie ante la amenaza de la extrema derecha en su país. Seguramente le vayan a afectar las medidas reaccionarias lo mismo que a Unai Simón: 0. Pero ahí está la diferencia entre quién sólo mira su ombligo y quien se preocupa por las personas más necesitadas a quienes pueden afectar las políticas ultras".