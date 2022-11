Este sábado la historia de la S.D. Almazán da un giro de 360 grados. En junio tuvieron el sabor amargo de jugar el “playoff” en casa y caer en la primera eliminatoria, ahora el fútbol les da otra oportunidad. Algo que solo pasa una vez en la vida: enfrentarse al Atlético de Madrid en la Copa del Rey. En otras palabras, jugadores que ganan 300 o 400 euros contra futbolistas millonarios. Este encuentro marca un antes y un después en los 55 años de historia (fundado en 1967) de este equipo que juega en el municipio de Almazán (Soria) y que cuenta con 5.500 habitantes. Este humilde club del grupo 8 de la Tercera División se acomoda en la novena plaza de la tabla. Su mejor marca es haber disputado en la temporada 1990-91 los “playoff” de ascenso a Segunda B, pero finalmente no consiguieron subir.

¿Imaginan hacer una vida normal y enterarse de que van a jugar contra el Atlético de Madrid? Esto es lo que le ha sucedido a Jesús Sánchez Caballero, “Jesu”, el capitán del equipo acumula más de 500 partidos jugados en cuatro décadas diferentes con la entidad. Interpreta múltiples papeles tanto en Almazán como en la SD Almazán: “Soy futbolista, capitán, vicepresidente, concejal del municipio, productor de papel y voy a jugar contra el Atlético de Madrid. Las opciones de que pase esto son del 1%. No puedo estar más contento. Recuerdo que el día del sorteo estaba comiendo en casa muy rápido porque tenía que irme a trabajar. Cuando vi que nos tocó el Atlético pegué un grito tan fuerte que desperté a mi hijo de tres meses. Le dije que se volviera a dormir que ya me entendería algún día, pero me llevé una buena bronca por despertarle”.

Diego Rojas, entrenador del equipo por quinta temporada consecutiva, tiene que hacer todos los días cuatro horas de viaje por carretera para ir y venir de Burgos, donde vive con su familia en Burgos. Todo ese esfuerzo ha tenido una recompensa que jamás esperaba: enfrentarse a Simeone: “Medirnos al Atleti es un honor y a un entrenador como Diego Simeone también porque sus números y trayectoria lo dicen todo. Él ha sabido crecer con su equipo y lo ha hecho campeón. Tenemos que hacer un gran trabajo defensivo e intentar aprovechar lo poco que nos concedan. Somos un equipo de cuatro categorías menos y sentimos devoción por el fútbol”.

Curiosamente, uno de los jugadores de la SD Almazán, Dani Martínez, jugó en los juveniles del Atlético de Madrid durante las temporas 2009/10 y 2010/11. De hecho, llegó a ser compañero de Saúl: “Coincidir con él era espectacular. Mi etapa allí fue muy buena y marqué un golazo al Real Madrid que nos colocó como líderes de la División de Honor Juvenil. Duré dos años porque entraron nuevos directivos con otras ideas y yo no formaba parte de ese cambio”.

Dani ha vivido las dos caras del fútbol: una cercana a la élite y otra en el barro. La dificultad de clubes tan pequeños es que económicamente no da para vivir: “Actualmente, los juveniles del Atleti ganan más dinero que nosotros. En Tercera es imposible vivir del fútbol yo también trabajo en un banco por las mañanas y por las tardes ya entreno”. ”Jesu”, antes de ser concejal, también se volcó en encontrar algún trabajo que le permitiese jugar al fútbol: “Cuando me lesioné en otros equipos quería volver aquí y tuve suerte porque me salió trabajo en una fábrica de papel adhesivo. Vivir solo del fútbol ha sido imposible”.

Una de las particularidades del partido es que se disputará en el Nuevo Estadio Los Pajaritos y no en el Municipal de La Arboleda porque no cumplen los protocolos de seguridad correspondientes: “Se prevé que habrá muchos buses desde Almazán hasta Soria. Confiamos en que mucha gente de Soria, tanto de la capital como de la provincia, venga a animarnos. Somos un equipo de la provincia y seguro que se volcarán con nosotros a muerte. Quiero que se note que aunque no juguemos en la Arboleda, nos podamos sentir como en casa. Esa es nuestra mayor baza para el partido. Sería increíble poder llenar el estadio de los Pajaritos”, afirma Dani.

En Almazán se preguntan: “¿Y si pasa?”. “La gente tiene muchas ganas de que llegue el partido. Te paran por la calle para felicitarte, darte ánimos o para saber cómo conseguir las entradas. Para nosotros será un día inolvidable y queremos dar la sorpresa. La gente se merecía algo así porque vienen a animarnos cada fin de semana al campo, pasando mucho frío en invierno. Esto es de todos”, comenta Dani. Por su parte, el míster se fija en el pasado: “El desafío ha sido creer que éramos un equipo de play off y haberlo conseguido. El equipo luchaba por no descender y poco a poco hemos crecido juntos y llegamos a ser segundos el año pasado. Todo puede pasar”. “Ellos son los favoritos, pero al final son futbolistas como nosotros y a un partido todo puede pasar, el fútbol a veces es muy caprichoso”. Independientemente del resultado, este encuentro les marcará para siempre. “Esto es lo más grande que nos podía pasar”, concluye el concejal-futbolista “Jesu”.