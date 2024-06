Crucifican a un jugador de LaLiga por su inesperado mensaje junto a Dani Alves: "¡Eres escoria!"

El futbolista Dani Alves fue puesto en libertad provisional después de permanecer 430 días en prisión tras pagar una fianza de un millón de euros. Y así seguirá hasta que exista una sentencia definitiva. Ahora, el brasileño disfruta de su nueva vida -junto a Joana Sanz con la que se reconcilió- a la espera de la resolución de los recursos que podrían devolverle a la cárcel o dejarlo en libertad de manera definitiva. y mientras esto ocurre, el futbolista sigue cumpliendo cada viernes con la Justicia mientras prepara su mudanza a Tenerife que compaginará con temporadas en la Ciudad Condal. Algo que el propio Alves se encargó de disipar de disipar confirmando los rumores de su mudanza a Canarias junto a su pareja para alejarse del acoso mediático.

"Solo hay una vida" aseguró dejando entrever que la suya estará dentro de muy poco en Tenerife.

Sin embargo, las polémicas continúan salpicando al brasileño ya sea directa o indirectamente. Si hace unos días salía a la luz la venganza que lo pone contra las cuerdas ahora se ha convertido en protagonista indeseado del linchamiento de un jugador del Deportivo de La Coruña.

El futbolista mantiene un conflicto con su exmujer, Dinorah Santana, por haberla apartado de una de sus empresas, y la brasileña le habría amenazado con hablar y dejarle en muy mal lugar cuando su hijo Dani -tienen dos en común- cumpla la mayoría de edad. Pero sus amenazas no quedan ahí. La brasileña tendría previsto denunciarle cuando el primero de los dos retoños que tienen en común (la pequeña Victoria) cumpla la mayoría de edad. Esto sucederá en poco más de un año, teniendo en cuenta que nació el 27 de octubre de 2007.

La foto que indignó a la afición

Y esto se ha sumado la polémica suscitada tras una inesperada publicación de Instagram. Luis Quintero, futbolista colombiano ha estado cedido la segunda parte del campeonato en el conjunto gallego aunque solo participó en cinco encuentros sumando un total de 34 minutos. De hecho, a partir del 1 de julio regresará al Villarreal.

Pero si la afición del Deportivo no estaba muy contenta con su rendimiento ahora le ha puesto la cruz tras una inesperada publicación. Quintero publicó una imagen junto a Dani Alves con el siguiente mensaje: "Muchas gracias por el día de hoy y tus consejos, admiración total por tu carrera". Y las reacciones no se hicieron esperar.

“Buuuff repugnancia total, me alegro de que no siga aquí”, "Eres escoria" o "Que la cabeza no le iba se podía intuir, ahora se confirma" son algunos de los comentarios que inundan las redes. El linchamiento fue tal que el futbolista eliminó poco después la publicación aunque no ha podido evitar que circule en "X" donde sigue generando todo tipos de comentarios despectivos hacia el futbolista del Villarreal.