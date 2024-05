¿Cuántas Ligas ha ganado el Madrid y cuántas le saca al Barça?

El Real Madrid es campeón de Liga con cuatro jornadas de antelación. Es el título número 36 de la competición doméstica y ha recuperado el trofeo dos años después de levantar el último. Ningún otro club se acerca al palmarés de los merengues en el campeonato liguero. La temporada del equipo de Ancelotti ha sido sobresaliente. Con 34 partidos disputados sólo ha cedido una derrota, frente al Atlético de Madrid en la sexta jornada y de visitante. Desde entonces suma 28 partidos sin perder. El equipo merengue ha sido capaz de sobreponerse a una temporada muy exigente. Ha habido largas lesiones (Alaba, Militao y Courtois) y problemas físicos que han afectado a parte de la plantilla, pero pese a todo ha sido el conjunto más regular y fiable, con diferencia.

El desarrollo de la temporada ha provocado que jugadores que no estaban llamados a ser fundamentales terminaran siéndolo y asumieran roles determinantes que les permitieron sobresalir. Entre esos están Rüdiger y Lunin, que desde que se ganaron la titularidad son indiscutibles en el once inicial. A esto se suma el buen rendimiento de clásicos como Carvajal, Valverde, Kroos, Vinicius y Rodrygo. La figura más destacada del primer tramo de temporada en el juego ofensivo fue Jude Bellingham. Ancelotti supo adaptar al inglés al esquema del equipo y el futbolista se integró con facilidad y no le pesó la camiseta blanca.

Con este nuevo entorchado, el Real Madridsupera en nueve títulos de Liga al Barcelona, que tiene 27. Precisamente el duelo directo entre ambos en el Santiago Bernabéu fue clave en esta consecución del campeonato. El Madrid se impuso por 3-2 y amplió la distancia a once puntos, que fueron fundamentales para consagrarse a cuatro jornadas para el final.

En un calendario cargadísimo hubo momentos clave además de los dos Clásicos -saldados con sendas victorias- como las dos victorias contra el Girona de Míchel, que era el equipo revelación en la primera mitad de la competición. Carlo Ancelotti se ha convertido en otro de los grandes triunfadores de la temporada. El entrenador italiano ya ha levantado 12 títulos con el club: dos Champions League, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa, dos Ligas, dos Copas del Rey y dos Supercopas de España.