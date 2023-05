¿Cuánto dinero se lleva el Barça por ganar LaLiga?

El Barcelona ha ganado su Liga número 27 tras derrotar el Espanyol en su campo. Los culés ganas con autoridad un campeonato tras tres años lejos del título de LaLiga. La ganó en la temporada 2018-19 y las siguientes fueron del Real Madrid, Atlético y de nuevo los blancos. Ahora, Xavi ya puede presumir de tener el título en el bolsillo pero ¿Cómo afecta económicamente al club?, ¿Qué dinero se embolsa el campeón de LaLiga?

El título de campeón de Liga no tiene consignado un premio específico para el ganador. A diferencia de lo que sucede en la Champions, donde hay estipuladas unas cantidades específicas por participación, resultados en la fase de grupos y las rondas que cada equipo avance en las eliminatorias, o de lo que sucede en los torneos de tenis, en la Liga tradicionalmente se compite por el honor de ser campeón. Una cuestión que, sin embrago no es del todo cierta. Aunque el reglamento de la competición no establece premios para los participantes por su clasificación, desde que en la temporada 2015-2016 entró en vigor la venta centralizada de los derechos de televisión y el sistema de reparto de esos ingresos audiovisuales, quedar en una posición u otra puede suponer bastantes millones de euros de diferencia a percibir en ese reparto.

La ley establece que la mitad del reparto se hace a partes iguales entre los veinte clubes que disputan la Liga. La otra mitad se divide en otras dos partes: una de ellas se basa en lo que se denomina implantación social de cada club, es decir, la recaudación en abonos y taquilla media de las últimas cinco temporadas y la participación de cada club en la generación de recursos por la comercialización de las retransmisiones televisivas.

La otra parte de esa segunda mitad, se basa en los resultados deportivos. Cada puesto recibe una porción mayor del pastel, desde el campeón, que se lleva el 17 por ciento hasta el último, que percibe un 0,25 por ciento.

A cobrar en cinco años

Tomando como referencia, los 1.444 millones que se repartieron por derechos de televisión la pasada temporada, la mitad, se reparten a partes iguales. De los 722 millones restantes, una mitad se reparte por implantación social y la otra mitad, es decir 361 millones por resultados deportivos.

El campeón se lleva el 17 por ciento de esos 361, por lo tanto, se embolsaría algo más de 61 millones de euros. La diferencia de ese "premio" respecto al segundo es de unos siete millones. La misma que entre el segundo y el tercero.

Eso sí, el campeón no recibe el dinero de manera inmediata sino a lo largo de cinco años y en este porcentaje: 35%, 20%, 15%, 15%, 15%.