El contundente mensaje de Rufián tras la invasión de los ultras en el Espanyol-Barcelona

El Barcelona ha ganado su Liga número 27 tras derrotar el Espanyol en su campo, pero la celebración ha pasado a un segundo plano tras las imágenes que se han visto al final del encuentro en Cornellá. Lo que tenía que ser una fiesta se ha convertido en una imagen lamentable. Aficionados ultras blanquiazules impidieron al Barcelona celebrar el título de LaLiga como lo estaban haciendo, con un corrillo en el centro del campo y los jugadores azulgranas tuvieron que enfilar corriendo el túnel de vestuarios para no poner en riesgo su integridad física ante la inesperada invasión de campo del público local.

A la finalización del partido, la plantilla barcelonista quiso festejar el título sobre el césped. A grito de "¡campeones, campeones!" formaron un corro en el centro del campo, donde se les unió el equipo técnico.

En cambio, su entrenador, Xavi Hernández, buen conocedor de la rivalidad existente entre ambos equipos, les pedía desde la banda que abandonaran el campo y entraran a celebrarlo al vestuario.

Los futbolistas azulgranas, ajenos a la crispación que su festejo iba generado en la afición del Espanyol, siguieron sobre el terreno de juego.

Hasta que ultras blanquiazules empezaron a saltar al campo y se inició una lluvia de objetos que obligó a intervenir a los Mossos d'Esquadra y a la seguridad privada del estadio para garantizar que los jugadores del Barça pudieran ganar el túnel de vestuarios.

Casi todos los aficionados al fútbol se han avergonzado de lo que han visto, también muchos espanyolistas como Gabriel Rufián, portavoz de ERC y reconocido seguidor del Espanyol: "Los ultras no tienen equipo. Su único escudo es el odio. Y no nos representan. Toca dar la enhorabuena al ganador, asumir lo que venga y apretar los dientes para salvarse", ha escrito tras ver las imágenes

Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, habló después, con mucha mesura, de lo sucedido: "No estábamos en nuestra casa, tenemos que tener un respeto hacia el Espanyol. Era un momento muy difícil como para no celebrar, en ningún momento hemos intentado provocar a nadie". El entrenador prefirió hablar del camino hacia la victoria: "Nos queda una sensación magnifica, son más de 10 meses de trabajo, de sacrificio. Ha sido un trabajo extraordinario. Para la afición, para el club, es importante para la estabilidad del proyecto, hay que seguir por ese camino", dijo y continuó: "Hemos rubricado la Liga con un partido fantástico, hemos estado brillantes en la primera parte, no hemos bajado la guardia, hemos marcado el 0-4. Luego sí nos hemos relajado. Hemos ganado la Liga en un derbi, el escenario era de guion, conseguir un titulo de Liga en un derbi y a falta de cinco jornadas.2