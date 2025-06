Las cuentas pendientes de Luis Enrique: ¿Por qué humilló a Susana Guasch tras el partido?

Luis Enrique hizo historia este sábado en Múnich. Bordó la primera 'Champions' del PSG y completó el primer triplete del fútbol francés, el segundo de su carrera, tras destrozar al Inter de Milán (5-0) con una exhibición sin precedentes en el Allianz Arena y con un equipo que moldeó a su antojo, que esculpió hasta erigirlo como el rey de Europa en una temporada para el recuerdo.

Tras el encuentro, el asturiano se acercó para atender a Movistar+ dejando claro que ni olvida ni perdona. El técnico siempre pasa factura y eso fue lo que ocurrió en el incómodo momento con la periodista Susana Guasch, la cual ha sido muy crítica con el técnico asturiano en los últimos años.

Al lado de Susana estaban Álvaro Benito y Mónica Marchante: "Vengo por Mónica. Ya lo sabéis todos. Por ti Álvaro, menos. Y por ti no, poco, poco", sentenció Luis Enrique ante la atónita mirada de todos los presentes.

La periodista le respondió al instante haciendo referencia a su último momento tenso: "Se pasa el tiempo, ¿Cuánto ha pasado?". A lo que Luis Enrique respondió: "No lo sé. Yo sigo igual de joven. No sé cuánto ha pasado". Al final de la entrevista, Susana que aguantó estoicamente el desaire comentó: "No faltan los palos. Siempre tiene preparado el dardo".

Una tensión que viene de lejos

La tensión entre la comunicadora y el técnico viene de lejos y ya vivieron más de un momento desagradable durante la etapa del asturiano en el FC Barcelona. En la previa del encuentro entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid de abril de 2016 el mal rollo fue más que evidente entre Luis Enrique y la reportera.

El técnico decidió contestar con malos modos todas y cada una de las cuestiones realizadas por Susana Guasch. Respuestas cortantes que incluyeron frases como “vuestro análisis es superficial, no tiene nada que ver con el análisis de un profesional”, “habla de lo que quieras, yo te contesto lo que me apetezca” o directamente “pregúntaselo a Simeone”.