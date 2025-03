David Beckham desvela el síndrome que sufre: estos son sus síntomas

La ex estrella del Real Madrid y dueño del Inter de Miami David Beckham puede presumir de un estado de forma enviable, de una gran fortuna y de uno de los matrimonios más estables del planeta fútbol. Convertido en el protagonista la portada de Men's Health de marzo, el ex futbolista se ha sincerado sobre las claves de su dieta o sus rutinas de ejercicio físico más eficaces pero también sobre la difícil etapa personal que atraviesa. Y es que, el inglés no ha tenido reparos en confesar que sufre el 'síndrome de nido vacío'.

El exfutbolista y su esposa, Victoria, han pasado de compartir su hogar con sus cuatro hijos a convivir únicamente con su hija menor, Harper, de 13 años. Una etapa que Beckham describe como "muy dolorosa", pese a ser consciente de que era inevitable.

"Soy maniático y ahora..."

"Pasamos de tener otras cuatro personas en casa a únicamente una", explica Beckham.afirma.

David Beckham y su esposa Victoria viven ahora con su hija menor, la adolescente Harper, de 13 años, y dividen su tiempo entre Londres, Miami y Los Ángeles. Brooklyn, su hijo mayor, tiene 26 años y está casado con Nicola Peltz desde 2022, mientras que el segundo, Romeo, de 22, trabaja como modelo.

¿Qué es el "síndrome del nido vacío"?

El síndrome del nido vacío en psicología es el conjunto de pensamientos y emociones que experimentan los padres cuando sus hijos se van de casa, es una respuesta emocional ante la ausencia del hijo adulto que abandona el hogar.

Cada persona puede vivir el síndrome del nido vacío de acuerdo a sus características de la personalidad, por lo general los padres sienten que los hijos ya no lo necesitan, aparecen sentimientos de tristeza, sensación de soledad, vacío, aburrimiento, poca autorrealización, recuerdos de cuando sus hijos eran niños, sensación de pérdida del sentido de la propia vida.

El síndrome del nido vacío (SNV) no deja de ser un duelo, incluye sus etapas de negación, ira, negociación, depresión y finalmente aceptación.

¿Cuáles son los síntomas?