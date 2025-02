David Beckham, espectacular a los 50, se reconcilia con España: "Me encanta el ajo"

David Beckham alcanzará el medio siglo de vida el próximo 2 de mayo. Todavía quedan más de dos meses, pero el exfutbolista ya se va preparando para este momento y ha demostrado estar en plena forma en la portada de la revista “Men’s Health”, una cabecera para la que ya ha mostrado sus atributos en varias ocasiones.

“No me preocupa lo más mínimo. La gente me lo pregunta con delicadeza, como si debiera ser un gran problema”, dice Beckham sobre la inminente llegada de los 50, y añade: “No es algo que me preocupe, mientras esté sano y en forma y mi familia esté sana; eso es lo único que me importa. Soy muy feliz. Tengo un negocio y una familia increíble. Todos mis hijos trabajan duro y tienen pasiones, y eso es lo que me importa”.

El deportista, modelo y empresario llega en plena forma a los 50 años, tal y como muestran las fotografías que ilustran su reportaje en la revista. Un bienestar que se percibe tanto por dentro como por fuera: “¿Sabes qué? Mi cuerpo se encuentra mejor de lo que ha estado en mucho tiempo... Juego al pádel tres veces por semana y hago ejercicio todos los días, especialmente cuando estoy en Miami”.

A lo largo de su entrevista, Beckham recuerda sus años como futbolista de élite y cómo las lesiones marcaron su carrera, haciendo referencia al momento en que se rompió la espalda jugando en Los Ángeles o la muñeca en Sudáfrica: “Vivía en Los Ángeles y me fracturé la columna. Tenía dolor después de un partido, me hicieron una resonancia y no encontraron nada malo. Insistía en que había algo mal allí, lo sentía. Así que me inyectaron un colorante, y luego apareció. Fue grave...”.

David Beckham para "Men's Health" "Men's Health"

El que fuera centrocampista del Real Madrid celebra que se encuentra en un buen momento en todos los aspectos de su vida, incluido su matrimonio con Victoria Beckham, que se ha sumado a sus rutinas de ejercicio con Bobby Rich, su entrenador personal: “Llevo años intentando que Victoria haga ejercicio con Bob y por fin accedió a ajustar su entrenamiento. Ahora hacemos cinco días a la semana, a veces seis juntos. Me encanta entrenar con Victoria. Le doy mucha caña. Los dos nos damos mucha caña”. Sin embargo, matiza: “Ella no es muy buena escuchando a Bobby… va a lo suyo”.

David Beckham para "Men's Health" "Men's Health"

Además, Beckham arroja algo de luz sobre un asunto que, inexplicablemente, ha suscitado mucho interés a lo largo de los años, su dieta: “Obviamente, mi mujer come de forma diferente a mí y a los niños. Ella come siempre algo tipo un pescado al horno con sal o una lubina a la parrilla, con un poco de aguacate y verduras”.

Por último, en una suerte de guiño a España y a las declaraciones que supuestamente realizó Victoria, quejándose de que nuestro país “huele a ajo”, Beckham asegura: “¿Mi comida favorita para cultivar en el jardín? En este momento estamos cultivando ajo. Me encanta el ajo”. ¡No lo tendrá fácil para besar a Vic después!