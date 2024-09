El derbi del desempate: el otro duelo del Atlético-Real Madrid

Es sin duda el partido protagonista de la jornada de Liga y una de las citas más esperadas de la temporada ya está aquí. Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentarán en el Civitas Metropolitano en el primer gran derbi madrileño. Un encuentro al que los blancos llegan con la baja sensible de Kylian Mbpapé y con los ánimo muy caldeados tras las últimas decisiones arbitrales.

Rojiblancos y merengues pondrán en juegos sus invictos. Por el momento, ninguno de los dos equipos ha conocido la derrota. Mientras que los de Carlo Ancelotti han ganado cinco partidos y empatado dos, los del Cholo Simeone han ganado cuatro encuentros y han empatado en tres ocasiones. Gracias a ello, el conjunto blanco es segundo en la clasificación con 17 puntos y los rojiblancos son terceros con 15. De esta manera, ambos lucharán por una victoria que les permita seguir en la cabeza de la tabla.

Duelo de banquillos

El FC Barcelona ha iniciado la temporada de manera espectacular, con siete victorias en los primeros siete partidos, lo que ha puesto una enorme presión sobre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Si alguno de estos equipos quiere pelear por el liderato, no pueden permitirse tropezar en este derbi.

Pero además hay otro dato curioso que convierte el derbi en una duelo particular entre Carlo Ancelotti y Diego Pablo Simeone. Y es que el balance entre ambos técnicos no puede estar más igualado. De hecho, el encuentro de esta noche desempatará el duelo Ancelotti-Simeone en cuestión de resultados. A día de hoy se divide en 9 victorias para cada técnico y 6 empates. De ellos depende llevarse el gato al agua en esta particular batalla entre dos entrenadores históricos que añade pimienta a un derbi que siempre promete tensión y fútbol de alto nivel.