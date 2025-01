«¿Lo ha dicho en catalán o en español?». Míchel acusa a Martín Presa y el presidente del Rayo Vallecano le responde

Se jugó poco en los últimos minutos del Rayo-Girona. El portero del equipo vallecano, Augusto Batalla, se tiró al suelo varias veces simulando una lesión, lo que provocó las quejas del entrenador del Girona, Míchel, que además es un histórico del equipo vallecano. «La imagen del Rayo es top porque tiene valores pero en los minutos finales no se ha jugado nada. El árbitro ha añadido más minutos pero no se ha jugado. Es una pena porque el Rayo siempre mira hacía adelante y al final no ha estado bien. Creo que ese final no representa ni a los jugadores ni el cuerpo técnico», explicaba Míchel tras el encuentro.

Pero sus críticas no iban dirigidas ni al entrenador ni al cuerpo técnico del Rayo Vallecano. «Los jugadores son profesionales increíbles, miran al rival con respeto y me encanta ver al Rayo jugar con esa agresividad porque me siento representado pero los últimos minutos no. Esa actitud no es del cuerpo técnico, viene de más arriba, aunque el que comete el error de hacerlo es de Batalla», añadió. Y cuando le preguntaron a quién se refería al decir «más arriba» aclaró que estaba hablando de los gestores del club. «A la directiva. A mí ya me lo hizo», dijo.

La respuesta del propietario del club vallecano, Raúl Martín Presa, llegó cuando se marchaba del estadio y fue cuestionado por la cadena Cope. «¿Lo ha dicho en catalán o en español?», dijo el presidente vallecano. «Si fuera el entrenador, respondería», dijo Presa, aunque respondió a su manera a las palabras del técnico del Girona. «Míchel puede decir misa. Augusto no ha hecho nada, lo que ha hecho son tres paradas increíbles», decía Martín Presa, «El que ha perdido tiempo es el portero del Girona hasta el minuto 77. Me parece increíble lo de Míchel. El tema es el que es, que el equipo ha hecho un partidazo y los protagonistas son los jugadores y yo no les voy a restar protagonismo», aseguraba.

El Rayo acabó remontando el gol del Girona y acabó ganando el partido (2-1) con dos goles de Nteka. El equipo que dirige Íñigo Pérez se sitúa séptimo en la clasificación a sólo un punto de Europa. A Íñigo tampoco le gustaron los últimos minutos de su equipo. «Con esta situación del final no estoy cómodo. No me gusta que se pierda tiempo o se pare el partido, ni por parte de los jugadores ni de los recogepelotas. En estos minutos de alargue no nos movemos bien y nos han podido hacer dos goles», reconoce. «Hoy entiendo que el árbitro ha ido añadiendo minutos a las perdidas de tiempo y no nos viene del todo bien. Una cosa es tener cierta picardía, no ir corriendo a hacer un saque de banda, y otra es perder tiempo», añade.