El dineral que el Barca le debe a Sergio Busquets

Sergio Busquets ya ha despejado la gran incógnita sobre su futuro: se va del Barça. Y lo ha comunicado oficialmente este miércoles a través de sus redes sociales con un emotivo vídeo que ha colgado conjuntamente con el club catalán. Una marcha que alivia, y mucho, las arcas del club.

Joan Laporta tuvo que emplearse a fondo para sacar adelante el nuevo proyecto de la temporada 2022-2023. Para ello se vio obligado a vender parte del patrimonio del Barcelona para reforzar la plantilla. El esfuerzo dio como resultado un verano de fichajes con una importante inversión de 153 millones de euros, lo que colocó al la entidad culé entre uno de los animadores del mercado europeo de traspasos.

Pero la masa salarial continúa siendo un problema y ya el vicepresidente económico, Eduard Romeu, ya alertó de que no habría equilibrio presupuestario hasta 2024-25 en parte por los salarios de jugadores como Piqué, Buquets o Alba. En este sentido, el club azulgrana admitió la influencia de los salarios de las ‘vacas sagradas’ en el saneamiento económico del club. “Si seguimos el cuadro de vencimientos de contratos, este año y el que viene aún tenemos unos costes salariales por encima de lo que nosotros tenemos en mente. Hasta la temporada 2024/25 la situación no estará normalizada. Las cosas son así, pero quiero remarcar que no es culpa de nadie”. El club hacía así referencia a la finalización de contratos de Gerard Piqué, Jordi Busquets y Jordi Alba. Con Piqué fuera y la anunciada marcha de Busquets, el club se ahorra una considerable cantidad de dinero pero también deberá satisfacer la deuda que tiene con ellos por la medida de Bartoméu de diferir parte de sus sueldos.

Una deuda millonaria

El Barcelona ofreció a Sergio Busquets un nuevo contrato por un año con un salario de 7 millones de euros antes de impuestos rebajando los 12,5 millones netos (en torno a 23 brutos) que cobra actualmente, según informan varias fuentes. Esto colocaba a Busquets detrás de Ansu Fati (14 millones de euros) y Ferran Torres (10 millones de euros) en la lista de los que más ganan del Barça. Ahora, era el segundo jugador mejor pagado del club detrás de Frenkie de Jong por lo que con estos datos sobre la mesa, parece claro que la clave del adiós del capitán se debe a una cuestión económica más que deportiva.

El actual capitán de la plantilla azulgrana se marcha pese a la intención de Xavi de que siguiera un año más. El ahorro del club con su marcha es considerable pero aún debe pagarle todo lo que se le debe.

El club considera que las salidas de Alba y Busquets y alguna venta acabarían con sus problemas financieros. Y es que la cifras hablan por sí solas. El salario de Alba y Busquets supera los 20 millones de euros brutos por temporada, según desvelaron medios catalanes. Además, el club les sigue adeudando cerca de un 70% de las cantidades que aceptaron diferir en su momento.

El actual capitán del primer equipo percibe, por contrato, unos emolumentos de 23 millones de euros brutos. El 70% que se ha diferido implica que el Barça le debe aún 16,1 millones de esa ficha que deberá pagar a final de temporada. Pero además, de la temporada anterior aún se le deben los 9,9 millones diferidos (42,9%) en noviembre de 2020. En el caso de Jordi Alba, con un salario de 20 millones brutos, se le deben 8,6 millones de la temporada 20-21 y 14 millones del curso 21-22. Por lo tanto, el Barça deberá el año que viene 26 millones a Busquets y 22,6 millones al lateral de L’Hospitalet.

La salida de Busquets también podría precipitar la marcha de Jordi Alba, quien todavía tiene un año más de contrato con el Barça. Una marcha que el club vería con buenos ojos. No en vano, el pasado verano ya negoció su cesión al Inter de Milán a espaldas del futbolista.