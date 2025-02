Discreto pero esperanzador reestreno de Neymar con el Santos

No era un día más para el Santos. El cuadro brasileño se medía al Botafogo, un rival muy inferior, frente al que no pudo pasar del empate. Pero la expectación no estaba ni en el partido, ni en el resultado, por más que al final haya sido un pinchazo para los locales.

Los focos estaban puestos en el regreso de Neymar, que ya jugó sus primeros minutos con la camiseta de su equipo de siempre sobre los hombros. Ni más ni menos que 45, toda la segunda parte. Con el 10 de Pelé a la espalda y el brazalete de capitán, dejando claro que es el hombre franquicia de este equipo.

Pero la realidad es que todavía le queda camino por delante para ser no ya el jugador que deslumbró al mundo, sino un atacante decente de la primera división brasileña. Falto de ritmo competitivo y con excesivo respeto por sus marcadores, intentó pocas cosas y no pudo marcar la diferencia.

Sin embargo, sí dejó algunos motivos para la esperanza. Recibió numerosas faltas y forzó tres tarjetas amarillas. La última de ellas dejó con un jugador menos a su rival por lo que, si en este estado es capaz de eso, a poco que mejore será mucho más peligroso y letal para el Santos. Además, buscó puerta con un buen disparo desde fuera del área, aunque el portero rival pudo detenerlo y evitar que sumara su primer gol. Queda camino por delante, pero Neymar está de vuelta y el Santos lo celebra.