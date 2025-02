El duro doble grado que se está sacando Gonzalo, la nueva estrella del Real Madrid

En Valdebebas, los más veteranos comparan las piernas y los saltos de Gonzalo García, el joven delantero del Real Madrid, con los que hacía Iván Zamorano, el delantero chileno que llegó del Sevilla al Bernabéu para asombrar con sus remates de cabeza. Gonzalo lleva una temporada creciente y espectacular con el Castilla de Raúl, pero ha sido su gol en Butarque, ese excelente giro de cabeza, el que le ha instalado en la fama. Saltó, giró el cuello, metió el balón por la escuadra, se besó el escudo y corrió hacia el córner, donde calentaban otros canteranos. Fueron los primeros en abrazarle.

«Estaba el partido trabado y sabía que iba a haber jugadas a balón parado o algún córner. Por eso tenía que estar en el área para meter cualquier balón. Hablé con Brahim y le dije que, cuando estuviera en la línea de fondo, la pusiera. Él me dijo que estuviera ahí. La puso perfecta y el balón entró solo», contaba el delantero después del partido y la clasificación para las semifinales.

Tenía que llegar su momento porque su progresión, que siempre ha sido espectacular, se ha disparado este curso. Arbeloa le moldeó y Raúl le ha dado el liderazgo y la capitanía del filial madridista porque, como el club, ve en él un futbolista de mucho futuro. A sus 20 años, ha ido creciendo por todas las categorías inferiores del club blanco. Sólo hubo un año en el que faltó: cuando se marchó a Mallorca, donde su padre, gerente responsable de una importante cadena de hoteles, tenía que trabajar. Gonzalo siguió con su familia, pero al curso siguiente volvió a la cantera del Madrid. Había un proyecto de futuro y ni él ni la entidad blanca podían dejar pasar el tren.

Gonzalo viene de una familia de deportistas. Como contaba Efe, Javier, David y Jorge "Coco" Torres Morote, tíos del ariete madridista por parte materna, son el único trío de hermanos que, desde que se instauró el rugby en España hace 101 años, han sido internacionales absolutos con el XV del León, ya que todos jugaron en la selección nacional en la década de los noventa del siglo pasado.

Ellos, como el resto de la familia, consiguen que Gonzalo mantenga los pies en la tierra, aunque ahora ha pasado a otro nivel. En el Castilla era conocido, pero un gol en el último minuto de un partido de Copa es pasar a la siguiente fase. Gonzalo no se va a distraer. Estudia un doble grado: ADE y Big Data en la Universidad Villanueva de Madrid, y cuando llegan los exámenes, ahora en invierno y en verano, no sólo entrena como siempre, además dedica el tiempo que le queda a encerrarse a estudiar. El fútbol no se la va a jugar porque tiene cualidades para triunfar. En el Madrid, ahora mismo, es complicado, pero ya han preguntado por él otros equipos.

Su cartel se ha multiplicado, mientras él va cumpliendo etapas. Ya se ha entrenado con Mbappé, ha debutado con el primer equipo y ha marcado. No lo celebró como Cristiano Ronaldo, que es lo que hacía hasta hace unos meses, porque cambió de celebración.

Después del éxito tocará seguir en el. Lleva 19 goles, y con nueve más alcanzará una cifra que nadie ha logrado en el filial.