El enganchón de Messi con James durante el Argentina - Colombia: "Hablas mucho"

Argentina y Colombia se veían las caras en la jornada 16 de las eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026. Argentina logró rescatar un punto en los minutos finales del encuentro gracias al gol de Almada. Luis Díaz puso por delante a la selección cafetera, y todo parecía indicar que se llevaría los tres puntos tras la expulsión por roja directa a Enzo Fernández. Sin embargo, el centrocampista del Olympique de Lyon igualó el marcador en el minuto 81 para evitar la derrota.

Pese a que Argentina ya estaba clasificada para el Mundial, el encuentro tuvo varios momentos de tensión. Uno de ellos estuvo protagonizado por los capitanes de ambas selecciones, Leo Messi y James Rodríguez.

Y es que Leo Messi se dirigió al colombiano en lo que parecía una recriminación. Sin embargo, el asunto no tenía nada que ver con el partido, lo que hizo saltar el interés de los aficionados.

Messi a James: "Hablas mucho"

Corría el minuto 72 del encuentro y el juego estaba detenido. James Rodríguez se encontraba discutiendo con algunos jugadores de Argentina cuando Leo Messi se acercó a él para separarle. Ambos futbolistas comenzaron a hablar mientras se tapaban la boca.

No obstante, en un momento dado se pudo ver como Messi le recriminaba algo que no tenía nada que ver con el partido: "Dijiste que nos habían ayudado en la final". Tras esto, el argentino acusó al exmadridista de haber hablado de más: "Hablas mucho", concluía.

Las palabras de James sobre la final de la Copa América

Y es que el enganchón tiene que ver con las palabras que tuvo James Rodríguez acerca de la final de Copa América perdida ante la albiceleste. En una entrevista para Edu Aguirre, el colombiano aseguró haber perdido por errores del árbitro: "Por cosas externas creo que no pudimos quedar campeones. El árbitro influyó mucho y no nos cobró uno o dos penaltis", afirmó James en su día.

James le quita hierro en rueda de prensa

Tras concluir el partido, los periodistas se interesaron por la conversación que mantuvieron ambos futbolistas sobre el terreno de juego. El colombiano no dudo en quitarle importancia al enfrentamiento: "Lo que se pasa en el campo, se queda en el campo", aseguró.

¿Cuantas selecciones se clasifican al Mundial?

Por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para esta edición del Mundial clasificarán directamente las primeras seis selecciones, y una séptima tendrá la opción de jugar la repesca. Por el momento, Argentina se encuentra en primer lugar con 35 puntos y ya clasificada matemáticamente.

En segundo lugar se encuentra Ecuador con 25 puntos, empatada con Brasil, que suma también 25. Uruguay, Paraguay y Colombia son las otras tres selecciones que estarían por el momento clasificadas de manera directa.