El escándalo de la red de apuestas ilegales en Italia salpica al hijo del mítico Andrea Pirlo

Nicolo Pirlo, hijo del mítico Andrea Pirlo, campeón del mundo con Italia en 2006 y exjugador de Juventus, Inter y Milan, apostó en las plataformas ilegales gestionadas por dos italianos en las que participaron también una docena de futbolistas ahora investigados, entre los que se encuentran los argentinos Leandro Paredes y Ángel Di María, así como el hispanodominicano Junior Firpo.

Nicolo Pirlo no forma parte de los investigados, pero su nombre aparece en los documentos de la Fiscalía de Milán. En concreto en una conversación entre Nicolo Fagioli (Fiorentina) y el árbitro Pietro Marinoni, dos de los encargados de reclutar nuevos clientes a la red ilegal y ambos investigados.

Fagioli fue ya sancionado con siete meses sin poder jugar en octubre de 2023 al haber apostado en partidos de fútbol, algo prohibido por la Federación Italiana de Fútbol (FIGC); y Marinoni fue suspendido cautelarmente por la Asociación Italiana de Árbitros hasta que terminen las investigaciones en curso, tanto la de la Fiscalía de Milán como la de la Fiscalía de la FIGC.

"Aquí delante tengo a Pirlo (Nicolo). Mientras comíamos, él mismo me dijo que entró (en las plataformas ilegales)", le dijo Fagioli a Marinoni. "Me dice (Pirlo) que no dormía por la noche. Solía apostar a la NBA, en los rebotes, y siempre fallaba alguno", añadió Fagioli. A lo que el colegiado respondió: "Es uno de los nuestros".

Andrea Pirlo descubrió a su hijo y le bloqueó todas las cuentas. "Su padre le pilló. Y le bloqueó las cuentas hasta que cumplió 18 años. Pero 30.000 euros de deuda a los 17 años es bastante", comentó Fagioli.

Como parte de la investigación, la Guardia de Finanzas (policía financiera) de Milán confiscó preventivamente un millón y medio de euros a varios investigados, entre ellos corredores de apuestas y socios de la mencionada joyería, por "ejercicio ilícito de actividades de juego y apuestas, blanqueo de capitales y responsabilidad administrativa de las entidades".

En cualquier caso, en lo que refiere a los futbolistas investigados, al ser una red de apuestas ilegal -salvo que se demuestre que apostaron en partidos de fútbol- los jugadores no recibirán sanción deportiva, aunque podrían recibir una penal.