Esteban Granero: "El fútbol siempre va a tener su parte caótica, pero la tecnología ayuda a tomar decisiones con menos incertidumbre"

Esteban Granero (Madrid, 36 años) jugó en el Real Madrid (en los años de los Clásicos de Mourinho y Guardiola), el Getafe, la Real Sociedad, el Espanyol y el Queen’s Park Rangers. Fue un adelantado y antes de retirarse fundó una empresa, Olocip, para aplicar la Inteligencia Artificial (IA) al deporte, que ahora da servicio a muchos equipos. De tecnología y fútbol habla en esta entrevista, también de la Fundación Álex Rivera, cuya presentación no quiso perderse.

¿Cómo conoce la Fundación Álex Rivera?

A través de Carlos, el hermano de Álex, que es un buen amigo. Su actividad está enfocada a los adultos con síndrome de Down, no sólo para darles visibilidad, también mejores oportunidades, trabajo, vivienda... Todo lo relacionado con adultos con síndrome de Down. Me parece muy inspirador ver que gente como Carlos, que es una persona de éxito empresarial muy grande [fue cofundador de Clicars, una de las startups más importantes de España que en solo 6 años facturó 500 millones de euros creando 700 empleos], cuando ha dado el siguiente paso ha sido hacia ayudar a los demás, porque no es muy habitual que la gente que tiene un éxito importante enfoque el siguiente paso en los demás. Me parece una historia muy bonita y por eso quise estar en la presentación.

¿Conoce de cerca el síndrome de Down?

Yo no tengo familiares, pero sí algunos amigos y familiares de amigos, además en edad adulta. He convivido con ellos para saber que con las oportunidades adecuadas puedes tener una vida no solamente plena, sino que corresponda con lo que es una vida de cualquier adulto.

Carlos Rivera y Alex Rivera, en la presentación de la Fundación Alex Rivera La Razón

¿Viven los futbolistas en una burbuja, al margen de temas, por ejemplo, como este?

No creo que los futbolistas vivan en una burbuja más que en otra profesión. Ser futbolista es una profesión muy sacrificada, más de lo que se pueda pensar. Lo que pasa es que los futbolistas lo son cuando el resto de personas están empezando a prepararse, son gente muy joven, y entonces estás sometido a un estrés complejo y los chicos a veces se protegen, a veces lo hacen en la manera de comunicarse, en la manera de hablar e incluso de comportarse. Eso no significa que estén de espaldas a la sociedad, ni mucho menos. Igual que en otra profesión, habrá futbolistas que sí y que no, como abogados o médicos.

¿Le molesta que, por ejemplo, se destaque de usted que es un futbolista que lee, como si eso no fuera habitual?

Hay futbolistas que leen mucho y que leen poco, en mi opinión leer no es bueno ni malo, cada uno tiene sus aficiones y gustos, pero no es mejor ni peor que tener otras aficiones. Tampoco hay que etiquetar demasiado, y menos estigmatizar. Al final, la diferencia con los futbolistas es lo que he dicho, que somos muy jóvenes cuando somos futbolistas, y es más difícil a veces comprobar las emociones: personas muy jóvenes con un foco mediático inmenso y bajo mucho estrés, entonces no es muy fácil.

¿Su afición a la lectura de dónde viene? ¿Desde crío?

Sí, siempre he leído, siempre me ha gustado, para mí ha sido fundamental en mi crecimiento, en mi vida y en mi felicidad. Me parece uno de los mayores regalos, poder tener acceso a toda esa información, a todas esas historias a través de la lectura. Siempre me ha parecido interesante. Empecé a leer porque en mi casa lo hacían y nunca lo he dejado, es algo súper estimulante y además es para toda la vida.

"El fútbol consume poco tiempo, pero mucha energía y cuando quieres hacer otras cosas, te queda poca gasolina"

¿Lee de todo?

De muchas cosas, según la época de cada uno a veces aterrizas más en un sector o en otro. Me gusta leer sobre ciencia o historia, también ficción.

¿Echa de menos el fútbol?

En parte sí y en parte no. Hay cosas que obligatoriamente echas de menos porque estar con una pelota en un campo de fútbol, que te llegue y tener que hacer algo, son situaciones muy emocionantes y diferentes a todo lo que se vive fuera. Son muy salvajes y cuando no las vives y sabes que no las vas a vivir más la echas de menos, pero hay muchas cosas que no echo de menos nada.

¿Por ejemplo?

Bueno, nunca he sido un fan de la exposición mediática, y más con esa edad del futbolista que decía. Y tienes menos tiempo y menos energía para ti de lo que te gustaría. El fútbol consume poco tiempo, pero mucha energía y cuando quieres hacer otras cosas, te queda poca gasolina.

¿Es fácil afrontar la retirada?

Para mí fue fácil. Primero, afortunadamente he tenido una carrera muy buena, muy larga, y uno cuando se retira creo que tiene que sentirse afortunado de haberlo vivido. El día que uno se jubila no puede quejarse por volver a un lugar del que la mayoría nunca va a salir.

Usted se adelantó, ya de jugador creo la empresa Olocip. Hábleme de ella.

La fundamos en 2016 para hacer Inteligencia Artificial (IA) en fútbol, lo cual sonaba a chino entonces, pero hoy es común hablar de la IA o al menos de su aplicación. Nosotros empezamos a apostar por esta tecnología antes de que esto pasara y tenemos un camino recorrido. Hacemos para deporte y para fuera del deporte y estamos en un momento dulce.

¿Puede poner un ejemplo práctico que hagan en fútbol?

La IA sobre todo es para captar datos y una vez que los tienes, los analizas pero no desde un punto de vista descriptivo, mirando al pasado, sino predictivo, viendo no qué ha sucedido, sino qué va a pasar o qué tengo que hacer para que pase lo que yo quiero.

Los datos, entonces, se interpretan.

Claro, en el análisis de las acciones de los jugadores, todo lo que está bajo una misma etiqueta, si lo medimos en términos de frecuencia, es decir, cuántas cosas suceden, cuántos pases, cuántos tiros, cuántos regates... Estamos diciendo que todos los pases, tiros y regates son lo mismo, y eso evidentemente no es verdad. No analizamos sólo las acciones, sino que cada acción tiene un peso, un valor, y ese valor es el impacto que ha tenido en la probabilidad de marcar de tu equipo, entonces no sólo contamos que un jugador ha dado un pase hacia delante, además le damos un valor a esa acción, estamos dándole objetividad al análisis del rendimiento de los jugadores. Con la IA podemos darle objetividad a si un futbolista ha jugado bien, mal, regular y cuál es la nota. Ahí creo que aportamos mucho.

Se usa para fichajes...

El rendimiento de los jugadores no es el mismo en cualquier contexto. Si ves los datos que ha realizado en su club de origen no puedes asumir que vaya a hacer los mismos si lo fichas. Entonces, la IA te puede ayudar a hacer esa contextualización y te ayuda a encontrar qué jugadores si jugaran en tu equipo lo harían mejor.

"Los humanos hacen la mayoría de las cosas mejor que los humanos, pero no todas. Se trata de que nos complemente y nos potencia como especie"

¿No es robotizar a los jugadores, quitar la parte de improvisación que tiene, los "oh"?

La IA lo que viene es a reducir incertidumbre sobre el futuro, no a eliminarla, porque obviamente no se va a eliminar, pero cuando vas a tomar decisiones, si puedes anticiparte un poco a lo que va a suceder, pues a la larga te vas a equivocar mucho menos. El fútbol siempre va a tener su parte caótica, nunca nos va a dejar de sorprender, pero las herramientas tecnológicas ayudan a los profesionales a tomar decisiones con menos incertidumbre, con lo cual, hablo de los fichajes, que tienen un impacto social y económico en un club, pues es una ventaja cualitativa muy grande.

¿También se usa para prevenir, por ejemplo, lesiones?

Eso igual, también trabajamos bastante con ello. Hay lesiones que tienen indicadores. Las traumáticas no, pero en la mayoría de las musculares hay avisos de que algo puede pasar y esos dependen de diferentes variables: las cargas de trabajo, la propia idiosincrasia del jugador, los antecedentes... Somos capaces de analizar el histórico para encontrar patrones que nos hagan anticiparnos a las lesiones, y eso también es una ventaja: antes de que se produzca una lesión tener al menos un aviso de que ese jugador está en riesgo, y ya tomar decisiones de si juega más o entrena más.

En algunos trabajos, el de periodista mismo, hay quien dice que la IA va a quitarnos el trabajo, que con cuatro datos se hace la noticia...

¿Pero quién pone los datos? No es tan sencillo. La tecnología primero hay que saber utilizarla; segundo la tecnología va a hacer algunas cosas igual o mejor que los humanos; la mayoría de las cosas no, pero algunas muy concretas, sí. Igual que la calculadora en el examen de matemáticas cuando te la llevas, te ayuda a reducir riesgo de equivocarte y te ayuda a hacerlo más rápido, pero no puedes mandar a la calculadora a hacer el examen, esto de alguna manera es parecido. Claro que algunos puestos de trabajo se van a sustituir, pero van a surgir muchísimos otros. Al final, se trata de que la tecnología está para complementar y para ayudarnos, y para potenciarnos como especie y como humanidad. La gente que tiene miedo de la tecnología lo que tiene que hacer es entenderla y ver cómo la puede usar a su favor. Para todos los que consigan esto va a haber espacio.

¿Cómo recuerda aquellos Clásicos con Mourinho y Guardiola?

Fue algo muy intenso, la verdad. Demasiado intenso a veces, donde había un Barcelona que estaba en su mejor momento histórico y había un Real Madrid que siguiendo un poco su identidad se rebelaba un poco contra no ser superior. Y en algunos momentos lo acabó siendo. El Barcelona estaba dominando en esos momentos, pero enseguida le dimos la vuelta y conseguimos ganar la Liga esa de los 100 puntos y ahí se cambiaron las tornas otra vez. El Barcelona estaba muy bien, pero le doy mucho mérito a que el Real Madrid se rebeló contra eso con todas sus armas y ganó.

¿No se dio un mal ejemplo con aquello: el puto amo, el dedo en el ojo..?

Si ves tres cosas muy puntuales que salieron mucho en los medios de comunicación, por supuesto no es ejemplar, pero es que no pasaron tres cosas, pasaron millones y en la mayoría el comportamiento de todos sí fue ejemplar. Habría que ver la respuesta del resto de personas, muy jóvenes, bajo una presión tan grande y en lugares de tanta tensión cómo reaccionarían. Creo que el 99,9 por ciento fue una competitividad deportiva gigante, pero muy sana, aunque hubo algunos detalles que no nos gusta ver, pero no fue lo dominante de aquello.

"Mourinho tenía un objetivo que era dar la vuelta a la tortilla y ganar y no había otra manera de conseguirlo que la que él empleó"

También había cierta tensión interna, Mourinho no deja indiferente, con la historia aquella, por ejemplo. de si se filtraban cosas a la prensa...

Mourinho era un entrenador que tenía un objetivo que era ganar y darle la vuelta a la tortilla, y lo consiguió. No había otra forma de conseguirlo que la que él empleó. Había lealtad y a partir de ahí luego construir. Fue un entrenador excelente en cuanto a lo deportivo y en cuanto a lo humano. Por supuesto hubo momentos en los que la situación requería de una tensión elevada interna y externa, y esa carta también se jugó en un momento determinado, pero para mí fue de un aprendizaje enorme. Era tan complicado darle la vuelta a la tortilla en ese momento... Y lo logró.

¿Era distinto dentro de lo que se veía fuera?

Sí, claro, le pasa a casi todo el mundo. Era una persona familiar, cercana, humana, generosa. En lo humano es excelente, en mi opinión.

Todo lo que está saliendo de Negreira, ¿le cambia la visión de aquellos años?

No, esto es un tema que está siendo investigado y poca opinión se puede tener. Yo siempre he intentado respetar a los árbitros porque creo que son personas primero y porque todos quieren hacer su trabajo lo mejor posible y a veces les sale mejor y peor, como a los futbolistas, a los periodistas...

Ancelotti, sí crea unanimidad, cualquiera lo querría como embajador.

Y como entrenador, gana casi todos los partidos que juega y no para de producir títulos. En lo deportivo ha dado con la tecla y en lo humano dentro del vestuario, también; y además de todo eso representa lo que todos los socios y aficionados del Real Madrid quieren de su club. Es un baluarte de lo que es el club, santo y seña y ha calado hondo en los aficionados.

Ha hablado de jugadores jóvenes al principio, le pregunto por dos: Bellingham y su adaptación al Real Madrid y Lamine Yamal con 16 años, ¿puede ser hasta peligroso?

Peligroso no creo que sea, pero sí muy impactante. Habría que hacer memoria de dónde estábamos todos con 16 años y lo que éramos capaces de hacer y de soportar. En el caso de Bellingham, parecido, esa serenidad y saber estar que muestra son unas características muy especiales.