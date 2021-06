Fútbol

Pasar el balón a un compañero y no a un rival es uno de los conceptos más básicos y fundamentales del fútbol. Pese a todo, hay jugadores que, aunque lo asimilan, tienen enormes dificultades para llevarlo a la práctica. Si ha llegado hasta esta tercera frase es muy probable que mientras la está leyendo se le hayan ocurrido ya varios nombres. También hay futbolistas para los que acertar en determinados momentos con el pase correcto a un compañero supone una tremenda dificultad. No por sus limitaciones técnicas, sino por un defecto de la vista que consiste en no percibir determinados colores o en confundir algunos de los que se perciben. Esa es la definición que la Real Academia Española (RAE) ofrece de daltonismo, algo con lo que se ha acostumbrado a vivir y a jugar en la elite el centrocampista danés Thomas Delaney.

Delaney, que milita en el Borussia Dortmund y antes lo hizo en el Copenhague y Werder Bremen, es una de los 350 millones de personas en el mundo que tienen daltonismo. Se calcula que esta dificultad afecta al 8% de la población masculina y a un 0,5% de la femenina. Él la hizo pública poco antes del Mundial de Rusia 2018 y eligió una forma muy especial para contarlo. Delaney llamó a la emisora de radio danesa DR P3 para apoyar a un oyente daltónico que había expresado su dificultad para distinguir las camisetas rojas de Dinamarca de las verdes de México en el amistoso que las dos selecciones disputaron antes de la cita rusa.

Delaney se identificó solo como Thomas: “Yo soy daltónico con problemas para diferenciar el verde del rojo. No diría que muy graves, pero a veces me pasa. El otro día en el campo fue un poco difícil ver quién estaba en mi equipo y quién en el contrario”. “¿Y tú juegas para el verde o para el rojo?”, le preguntó el presentador. “Juego para el rojo, la selección de Dinamarca”, respondió Delaney. “Es difícil de describir, es como ver sombras diversas del mismo color. Habitualmente jugamos con pantalones diferentes, pero esta vez no lo hicimos [las dos selecciones utilizaron el blanco], así que fue más difícil. Cuando la gente está cerca una de otra no es difícil distinguirla, pero cuando el ritmo es alto y están lejos puede ser un poco complicado”, explicó.

Este gesto de Delaney fue muy valorado por Kathryn Albany-Ward, fundadora de la organización británica Conciencia sobre los Daltónicos, y tuvo una notable repercusión. “Él fue el primer jugador de elite en activo del que sabemos que dijo públicamente que era daltónico. No creo que tenga conciencia de las implicaciones de lo que ha hecho. La mayoría de la gente no habla porque temen que eso afecte su valor”.

Para los daltónicos supone una dificultad diferenciar entre rojos, amarillos, naranjas, verdes y marrones; entre rojo y negro y entre azules, violetas y rosa oscuro. Dinamarca viste de rojo y Gales, su rival en los octavos de final de la Euro 2020, también. Si los galeses emplean su segunda camiseta, que es amarilla, el problema no habría desaparecido para Delaney, quien tendría que fijarse más que otros días en el color de los pantalones. De poco le serviría al centrocampista danés aquella frase de Carlos Salvador Bilardo cuando entrenaba al Sevilla: “Los de ‘colorao’ son los nuestros”.