Euro 2020: Italia sobrevive contra Austria (2-1)

Fútbol

A un minuto del final de los noventa minutos, Baumgartner, de Austria, se tiró al suelo porque no podía más, estiró las piernas y pidió el cambio. Había pasado un partido entero contra Italia, esta Italia tan favorita y Austria, que jugaba sus primeros octavos de una Eurocopa, no había hecho ningún cambio. Iba todo tan bien, con el partido en su mano que Foda, su seleccionador, no quería tocar nada a no ser que fuera por obligación. Una lesión de un futbolista era causa mayor, más por ejemplo, que hacer cambios para la prórroga para refrescar al equipo.

Creía que tenía a Italia dominada porque la segunda parte había sido de Austria y con su despliegue físico atascó a una a Italia, que había tenido, en partidos anteriores, soluciones para todo. Incluso Austria había marcado un gol que toda la selección celebró con locura porque rra un hecho histórico e increíble. Tan increíble que no era gol. Arnautovic, un delantero que centrado es una mina, estaba una rodilla adelantado antes de rematar el pase de cabeza de Alaba. Ese no tanto era el resultado lógico de lo que había sido el choque. Y Foda pensaba que iba a seguir así.

Como si Italia no fuera Italia. Puede ser que Mancini busque otras cosas en esta nueva etapa, que contra Austria no funcionaron, pero aún así hay esencias que no varían, por suerte para el entrenador y los suyos.

Italia es supervivencia. Aunque ahora presuma de guapa y de nuevos aires. Su yo más resistente, con el que ha fabricado su historia salió cuando tenía que salir, en la prórroga, después de haber estado contra las cuerdas y siendo muy inferior en la segunda mitad. Ya no subía por la izquierda Spinazzola, su mejor arma antes del descanso y los cambios de Mancini no solucionaban los problemas para jugar el balón o superar por el centro al rival. La primera parte terminó Italia sin poner un centro desde la banda al área. Sólo atacaba por el centro. Después, dejó de atacar.

Austria dominaba, pero no marcaba y el partido se fue a la prórroga. El cansancio empezaba a pesar porque es imposible jugar así 120 minutos. Ya no era tan fácil que los centrocampistas presionase arriba y después llegasen a defender. El cansancio es debilidad. E Italia lo aprovechó para marcar dos goles. Ni siquiera eso fue suficiente para que Austria dejase de crecer. Foda cambió por fin; su equipo marcó un gol y acabó el partido muriendo dignamente en el área rival.