Fútbol

La eliminación de Francia contra Suiza en los penaltis en los octavos de final de la Euro 2020 es la gran sorpresa del torneo, hasta ahora, y a los futbolistas del combinado que dirige Didier Deschamps les está costando asimilar el golpe. Uno de los señalados como responsable de la eliminación es el delantero Kylian Mbappé, quien falló lanzamiento decisivo desde los 11 metros. Su disparo fue desviado por el portero suizo Yann Sommer y el jugador del PSG se despidió del torneo sin marcar un gol y dejando pobres sensaciones.

La prensa francesa resumió con dureza la eliminación y el diario L’Equipe, por ejemplo, titula en su portada “Aniquilados”, mientras que Le Parisien habla de “una bofetada” y de que “los campeones del mundo se han aburguesado”.

Después del encuentro, Mbappé publicó un mensaje en Instagram dirigido a los aficionados, a los que da las gracias por su apoyo, y en el que reconoce que no estuvo a la altura: “Fracasé”.

Este es el mensaje íntegro publicado por Mbappé en las redes sociales:

“Es muy difícil pasar la página. La tristeza es inmensa tras esta eliminación, no pudimos lograr nuestro objetivo. Siento la pena. Quería ayudar al equipo, pero fracasé. Encontrar el sueño será difícil, pero por desgracia son los caprichos de este deporte que tanto me gusta. Sé que los aficionados estáis decepcionados, pero me gustaría daros las gracias por vuestro apoyo y por creer siempre en nosotros. Lo más importante será levantarse aún más fuerte para los próximos años. Enhorabuena y buena suerte para Suiza”.